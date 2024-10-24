至尊可持續公共交通發展獎｜九巴專注創新與綠色運輸 締造更美好城市生活

九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）是全港最大的公共巴士服務提供者，每天與同集團的龍運巴士有限公司合共接載超過260萬名乘客。九巴在營運公共巴士服務超過90年的歷程中，致力於提供創新、高質量、安全可靠和舒適便利的交通服務，為香港的專營巴士服務行業訂立了最高標準。九巴不僅在推動綠色運輸方面扮演重要角色，還在多元共融的生活環境建設上貢獻良多，立志建立一個更美好和宜居的城市。

九巴以「以人為本」及「與時並進」為核心理念，將企業價值融入日常運作，並在車隊和營運上不斷引入最先進的科技和設備。九巴深明專營巴士行業的社會責任，因此積極回饋社會，包括與小朋友、學生、長者及弱勢社群合作，為他們提供實際幫助並提升幸福感。例如，九巴開創了「尋．耆．跡」計劃，透過八達通協助尋找走失的認知障礙症長者。此外，九巴還向學校捐贈退役巴士並改裝為課室及圖書館，並舉辦多項社會關懷活動。