至尊可持續科技大獎｜香港上海大酒店測試二氧化碳淨化機 改善空氣質素增員工健康

•人才及文化高級副總裁陳幼麗小姐表示，二氧化碳淨化設備在試驗階段已獲得正面評價，包括能夠維持良好的空氣質量並提升員工的生產力和整體健康。

香港上海大酒店（HSH）在可持續發展和環境保護方面展現了堅定的承諾和行動。早在2011年，香港上海大酒店為全球首個率先停止提供魚翅的酒店集團，以支持海洋保護；隨後在2013年，集團更進一步制定了「尊尚傳承願景」（Sustainable Luxury Vision），以配合公司的長遠策略。疫情過後，集團更加關注員工的健康與工作環境，特別是室內空氣質量的提升。人才及文化高級副總裁陳幼麗小姐與本地大學教授及創科公司合作研發二氧化碳淨化設備（Carbon Capture Solutions），榮獲瑞士日內瓦創新科技獎，不僅有助於達至減碳目標，凸顯集團對員工福祉的重視，也回應了當前社會對可持續發展和健康環境的需求。

這款創新設備通過一個室內二氧化碳淨化裝置在辦公室內運行，有效促進空氣循環，減少空氣交換速率需求，從而降低建築物的冷卻負荷。研究指出，高濃度的二氧化碳會影響人的注意力、工作效率，甚至健康，尤其在封閉空間中更容易引發疲憊感和不適。陳幼麗表示，該設備在試驗階段已獲得正面評價，包括能夠維持良好的空氣質量並提升員工的生產力和整體健康。

這款設備設計靈活，便於移動，使用者可以根據需求調整其位置，不僅適用於辦公室和會議室，也能降低安裝和維護成本。設備的過濾裝置採用了可重用和生物降解的材料製作，以減少對環境的影響。為了確保最佳效果，建議每三個月進行更換，以保持過濾裝置的最佳性能。

有研究指該技術可節省高達30%的冷卻系統能耗。此外，外國大學的研究指出，降低室內二氧化碳濃度不僅能提升15%的幸福感和創造力，還能提高生產力達到20%。對於今次的成功實驗數據，集團樂意就更廣泛的應用作進一步研究，以探討集團全球其他辦公室也能實行減低室內二氧化碳的措施。

致力推動可持續發展

HSH集團在資源利用、供應鏈、食品採購等方面都體現了對社會責任的重視。這些早期措施和長期規劃使集團在應對新的環保法規和社會期望時能夠快速適應，並持續推動可持續發展。二氧化碳淨化設備不僅提高了員工的工作效率和生活質量，還促進了企業的可持續發展目標，成為現代工作環境中不可或缺的一部分。