至尊大中華區旅行社｜香港中旅社搶商機 力谷「黑神話」結合「熊貓旅遊」為旅遊業發展注入新活力

疫情過後，香港消費者的需求正在發生顯著變化，香港中國旅行社（香港中旅社）正積極調整未來的營銷策略，將重點放在多元化與個性化服務上。香港中旅社董事總經理陳瑞東指出，疫情已經對消費者的旅遊偏好產生深遠影響。如今，旅客更重視隱私、安全和衛生，偏向選擇小型旅遊團，希望旅行社能提供靈活的行程安排，以便擁有更多自主安排的空間。這一趨勢顯示，消費者對旅遊品質的要求逐漸提升，不再僅僅以價格為唯一考量。 與以往相比，如今消費者在選擇行程時更注重行程設計和產品質量。疫情后內地旅遊市場的快速復甦和發展，使國際旅遊市場也隨之發生變化，消費者對新穎產品的需求增長，不再滿足於千篇一律的行程設計。網紅打卡景點逐漸成為旅客的首選，這反映出市場需求和消費者偏好的變化。

推廣新興旅遊熱點與年輕族群需求 在海外市場方面，日本依然是香港市民外遊的主要目的地，泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家也以其豐富的文化體驗和美食吸引了大量遊客。 雖然海外長線旅遊需求有所下降，但南極、北極和高端郵輪等特色行程，特別是追尋北極光的新奇旅遊體驗，在疫情後顯著增長。內地市場則以新疆、西藏等西部地區的壯麗自然風光吸引著越來越多的香港旅客。這些地區近年來在住宿和飲食條件方面大幅改善，加上交通更加便利，使得它們對旅客的吸引力不斷增加。陳瑞東特別提到，香港中旅社正積極推廣新興旅遊熱點，例如因遊戲《黑神話：悟空》而走紅的拍攝場地——山西，推出系列團隊以吸引遊戲玩家和旅客，展示了公司對市場趨勢的靈活應對及對年輕族群需求的精准把握。

數碼行銷策略與大灣區產品推廣 在香港市場，陳瑞東指出，「我們確實觀察到香港人對旅遊需求的日益多元化，從傳統旅遊產品逐漸轉向更具時尚感和個性化的選擇。」許多年輕人已經習慣透過手機應用程式直接購買機票和預訂酒店，因此香港中旅社也積極適應這一趨勢，採用數碼行銷策略並提供多樣化的旅遊套餐。以大灣區為例，香港中旅社已上架超過2,700個產品，包括廣州長隆、珠海長隆等熱門景點的套餐，讓香港市民能夠輕鬆找到適合自己的旅遊選擇。

促進大熊貓旅遊 大熊貓熱潮持續，香港中旅社正圍繞大熊貓主題積極策劃活動，並將其打造成吸引遊客的新亮點。陳瑞東期待藉由相關活動的舉行，讓更多人了解和愛上國寶大熊貓，推動大熊貓保育事業的發展；同時，為延長訪港遊客停留時間提供更豐富的選擇，使香港旅遊更具吸引力，從而達至助力香港旅遊業高質量發展的目標。