至尊大灣區餐飲品牌大獎 | 太興多元餐飲體驗 持續優化數碼營商 積極推動業界可持續發展

面對近年整體經濟情況不確定性，本地市民和遊客的消費行為都更為謹慎，對服務及產品性價比有更高要求，加上港人北上消費熾熱，餐飲業作為香港主要服務行業之一，營商環境備受挑戰。太興集團執行董事陳淑芳女士（Jojo）認為，餐飲業務策略需要因時制宜，除持續強化經營模式及餐廳網絡布局外，還應融入創新科技優化數碼營商，緊貼日新月異的消費模式，才能捉緊市場機遇，為各持份者創造長遠價值。 多元品牌發展模式提升市場競爭力 多元品牌是太興集團近年發展的重點模式，除旗艦品牌「太興」外，旗下品牌組合包括靠得住、錦麗、敏華冰廳、茶木、稻埕飯店、亞參雞飯、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳 、Tommy Yummy、Bingle Bingle及鳥世一等，最近亦推出

休閒台菜「滿山・台北」、朝鮮族拌飯「安金稻」及主打千円拉麵，打造平凡幸福滋味的「一橋拉麵」三個全新品牌，令太興發展至今成為中、港、澳各地坐擁超過210間分店的多品牌休閒餐飲連鎖集團。 Jojo表示，增加不同菜種選擇、滿足食客的味蕾，亦可增加市場競爭力，對集團適應市場需求、加強營運發展大有幫助。「集團亦會適時推出不同優惠回饋顧客，如早前7月份回歸及10月份國慶，集團分別推出太興71折及旗下多達13個品牌全日堂食7折優惠，加大力度吸引市民外出用膳，留港消費。」

善用數碼科技增營商效益 Jojo續指，隨著數碼化時代的來臨，融入創新科技已是大勢所趨：「集團持續投入資源優化和升級改造各項設備，打造『智慧廚房』，以減低員工勞損風險，提升職安健水平，同時確保出品質量一致。」

與此同時，太興旗下餐廳亦已引入自助手機點餐系統，並支援以電子方式付款，有助加快餐廳的運作流程、優化成本。2023年下旬更推出首個綜合流動應用程式「太興小火伴」，至今成功吸納超過23萬會員，提供多品牌的不同優惠及最新資訊，實現交叉營銷，為顧客帶來一站式的便利體驗，包括美食速遞、外賣自取，購買包裝食品同電子禮券等。

35周年里程碑

與持份者攜手邁向可持續未來 2024年是太興成立35周年的里程碑，在追求卓越營運、為顧客提供優質的食物及服務外，太興亦致力推動ESG生活意念，向可持續的環境邁進，銳意啟發更多的持份者加入可持續發展旅程，共同為環境、社區和經濟繁榮創優增值。 Jojo提到，太興今年2月與Negawatt環保科技團體合作，成為首間餐飲企業向員工推出生活環保APP，以提高員工ESG意識，參與率超過八成。「透過Zero2（零活易）應用程式推出的低碳獎賞計劃，集團建立太興綠色生態圈，並送出35,000杯『零碳奶茶』，鼓勵大家以輕鬆方式實踐『太興味道．綠色態度』的低碳生活，從衣、食、住、行各方面支持循環經濟發展。」截至6月，生態圈內累積完成零碳任務的集體成果已達至98,000公斤減碳量，相等於一個香港維園逾4,000棵樹木一年CO2的吸收量。

展望未來，Jojo指太興將持續優化數碼營商，利用多元品牌的優勢為餐飲業界的可持續發展出一分力；並繼續深化與Negawatt合作，考慮推出更多零碳產品作為太興集團ESG承諾的一部分，藉此吸納更多用戶，擴大正面影響力。