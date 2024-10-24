至尊天然健康食品品牌大獎｜補足大眾營養需要 雪肌蘭守護一家人健康

經歷疫情，大眾愈漸注重「保健防病」，作為「天然健康食品專家」，雪肌蘭堅守「營養免疫學」理念，時刻緊貼大眾健康需要，利用比製藥更嚴謹的高科技萃取天然珍貴營養，製成濃度高、分子細、易吸收的類藥劑營養補充劑（Nutraceuticals），有助人體迅速吸收和利用，補足不同年齡層都市人的營養需要，及早打好健康底子，提升身體自癒力，重拾健康活力，防治未病，真正做到「令您健康」。 全家保健必備 角鯊烯 +魚油DHA 「保健」並非年長者的專利，尤其都市人長期面對環境污染，加上壓力、不良生活習慣夾擊，容易造成營養失衡，影響健康，因此任何年齡人士，都應及早補足身體營養，強健體質，維持健康。雪肌蘭天然健康食品多年來備受業界及消費者的認同及支持，全因產品質素、效能超卓，其中「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」及「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」是每個家庭至愛的「看門口」保健組合，時刻照顧一家大小的營養需要。

100%角鯊烯 排毒護肝 不易病 不論大人小孩，日常都可能接觸到各種毒素，長遠可能引致健康危機，極具人氣的「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」是業界的至尊榮譽產品，含100%天然角鯊烯，迅速、無負擔被身體吸收及利用，幫一家人排毒護肝、過濾有害物質，預防毒素積聚，亦能補氧補肺，令細胞年輕健康，免疫力好，男女老幼體質更強健，不易病，常備家中最放心；同時抗老美肌，令一家內外健康美麗。 魚油Omega-3 DHA 一家都有好「腦力」 都市人學業、工作繁重，常用腦過度；老人家的腦細胞隨年紀減少，可見人人都要補足「腦力」，必食長期熱賣的「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」醒腦護眼。蘊含高達70%魚油Omega-3 DHA，是人體必須脂肪酸，獲全球超過19,000份科研證實功效，有助促進腦部發育及智力發展，活化腦細胞，提升記憶力、思考力及集中力，提升視網膜功能，同時紓緩情緒及壓力，一家大小同樣適用，令大人小孩工作、學習表現好，長者防腦退化，一家都健康精靈過人。



雪肌蘭 一級優質魚油 市面魚油產品多，必選兼具安全性、穩定性、效能性的優質魚油。「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」以先進高科技提煉， Omega-3 DHA濃度含量高，表示無雜質、無污染，獲國際認可安全，而且產品雙氧值極低，證明新鮮、不易氧化變壞，確保每粒魚油都是最優質，長期服用能發揮真正魚油功效；產品高品質、有信譽、口碑好，自然連年榮獲最高銷量大獎，絕對是實至名歸。 「富養」身體 守護一家人健康 要有效保健養生，日常做足三大細節：足分量、針對性、多種類補足營養「富養」身體，令免疫細胞更強壯、多一層保護，強健免疫防衛能力。雪肌蘭天然健康食品獲科研實證功效，多款產品成分榮獲美國、日本、歐洲的效能專利認證，更通過國際檢定，證實無雜質、無污染，如同天然食物，無副作用，免肝腎負擔 ，足證產品質量、效能超卓，種類及功能全面，適合任何年齡人士食用，滿足小孩、上班族、孕婦、長者各不同人士的營養需要，真正照顧每個家庭健康。