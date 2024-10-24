至尊嬰幼兒食品品牌｜10年堅持親自設計配方成分 寶寶百味Baby Basic守護嬰幼兒健康成長路

作為三孩之父，註冊營養師（英國）陳國賓（Leslie）深明父母經常遇上食品未能完全滿足嬰幼兒營養需要，於是在10年前創立了本地嬰幼兒食品品牌——寶寶百味Baby Basic，目標是希望研發適合東方人體質與飲食習慣的嬰幼兒主食及營養輔食食品，並且積極推廣腸道健康與免疫發展的重要性。Leslie憑藉10多年的社區幼兒營養教育經驗，寶寶百味的產品獲得無數家長們認同及賞識，連續2屆獲得「至尊嬰幼兒食品品牌」大獎，稱得上是「幼兒腸道健康專家」。

零麥麩 無添加

做到「Healthy Tummy Happy Baby」

寶寶百味踏入第10個年頭，其產品能夠做到「父母皆知」，最根本原因在於嚴格監控產品品質。多年來，Leslie一直堅持親自設計各產品的配方及成分，務求能夠針對嬰幼兒各階段性的營養所需：「寶寶百味大部分產品以胚芽米或糙米作為主要成分，『零麥麩』Gluten-Free，以『無添加防腐劑、無色素』作為產品設計準則，並在產品中盡量加入更多膳食纖維及多聚醣等益生元素，守護幼兒腸道健康，協助家長照顧嬰幼兒營養需要，做到『Healthy Tummy Happy Baby』。」

