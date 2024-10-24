至尊旅遊體驗品牌 | 世界級纜車服務 360度呈現大嶼醉人景致

社會復常後，政府積極推動「無處不旅遊」，各企業及團體積極舉辦活動吸引人流，形成百花齊放的局面，令無論是本地市民或海外遊客均有更多遊樂的選擇。然而，面對百家爭鳴，企業就需要持續進步，推陳出新。昂坪360自2006年開幕而來，憑著安全與可靠的纜車服務，以及創新的市場推廣計劃，成功打造成為本港其中一個知名旅遊景點，向外界宣揚大嶼山之美。 貫徹安全至上 2023全年可靠度高達99.98% 要營運亞洲最長的雙纜索纜車系統，技術與安全實屬挑戰。昂坪360對纜車系統、賓客或員工，一直貫徹「安全至上」的營運宗旨。昂坪360纜車系統設有精密感應器，嚴密監察纜車的操作，該監察系統每小時可處理約4萬多個感應信號，若當中一個信號示意需要作出檢査，均會即時暫停纜車服務，確保纜車的運作達到最高的安全標準。昂坪360亦同時制定短、中、長期的維修策略，每天均有專門團隊監察纜車系統的運作，年內亦會定期進行詳細的檢測及保養工程。因此，昂坪纜車服務的可靠度在過去數年均有所提升，每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤，而2023全年可靠度更達到99.98%，是開業以來最佳表現。



100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360

持續為旅客帶來新鮮感 除了貫徹「安全至上」的營運宗旨外，昂坪360亦不斷引入新纜車，包括全塊玻璃底的纜車「水晶車廂」及車廂四面及底部均採用全透明玻璃設計的「全景纜車Crystal+」。與此同時，昂坪360在不同時節推出創新市場推廣活動，持續為旅客帶來新鮮感。舉例，昂坪360與創意品牌AllRightsReserved合作，成為「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）一分子，在AllRightsReserved與其他合作夥伴在尖沙咀、港鐵等地點舉行多啦A夢展覽的同時，在昂坪舉辦了「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」，推出別具特色的多啦A夢主題纜車、巨型打卡裝置、多啦A夢法寶造型文具扭蛋，以及限定貼紙相框等，成功吸引旅客到訪。



與非牟利團體合作慈善活動 關懷社區 而作為一間積極履行社會責任的企業，昂坪360經常與非牟利團體合作，舉辦及參與慈善活動，關懷社區。例如在剛過去的8月底，昂坪360就贊助「童悠共享 快樂共享工作坊」，邀請參與由享樂行慈善基金會及保良局所合辦的「童悠共享 幼兒繪畫比賽」中入圍小朋友到昂坪寫生，提升繪畫技巧。小朋友在藝術家Alan Cheung先生及paullung先生等繪畫導師引領，以及黎諾懿先生和葛民輝先生的陪同下揮筆作畫，亦趁機乘搭纜車、遊覽昂坪市集及其他景點。昂坪360更在今年的秋季活動，「童悠共賞 花燈照昂坪」將「童悠共享 幼兒繪畫比賽」中114幅入圍作品製成燦爛彩燈，在昂坪市集中高掛，令參與比賽的小朋友更有滿足感。 增購全景纜車 更新常設展覽與商戶組合 全景纜車提供幾乎無阻擋的景致，深受海內外賓客的喜愛。鑑於賓客對全景纜車的需求，昂坪360增購10部全景纜車，預計車廂將於12月抵港，並在進行安全測試及通過相關政府部門審批後，能夠在明年1月投入運作。 纜車體驗外，賓客在昂坪市集購物及餐飲體驗亦是昂坪360重視的一環。因此，昂坪360積極調整昂坪市集的商戶組合，包括加入本地美食及特色商品等；另外亦積極更新常設展覽，如設立新的主題展館，一個以歷史為背景的主題展館將於年底正式在昂坪市集開幕，展館內容將會結合聲效、多媒體、互動等元素，務求帶給賓客多重享樂體驗。