至尊日本升學機構｜日本大學聯合學力測試JPUE(香港) 打造通往日本大學的道路

日本大學聯合學力測試（簡稱：JPUE）是一個日本大學為海外留學生而設的聯招考試，學生可以通過一次考試，投考接近40間日本大學，當中包括文、理、商和美術學院的各個學科，成為連通學生日本大學的橋樑。JPUE致力於讓每一位學生在入讀日本大學一年級之前做好充分準備，並在新的學習環境中茁壯成長。而這份願景，令JPUE勇奪「至尊日本升學機構」大獎，肯定了品牌為香港學生到日本升學的努力。

沒有最好 只有更好的準備條件

部分希望投考日本大學的同學，時常因申請流程繁瑣、語言障礙以及對日本教育系統的陌生，或會錯失了升學的機會。JPUE在港扎根7年，至今已讓近600位學生透過這套聯招系統升讀心儀大學。品牌相信，每位學生都擁有實現夢想的機會，而為了提升JPUE的考試和教學質素，品牌先後與多個機構合作，包括香港考試及評核局、香港大學專業進修學院等；不僅局限於考試，更優化學生學習模式。相比其他傳統的赴日升學途徑，JPUE系統可以讓學生毋須日語能力、不必到日本考試、不用理會DSE成績，只要獲初次錄取後便可在香港修讀「留學預備班」，最終直升大學一年級。