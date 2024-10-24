至尊社區連繫大獎｜港鐵45周年連繫相伴 推動城市前行

1979年10月，港鐵首條鐵路綫通車，時至今日已經走過45個年頭。這段歷程中，港鐵公司不僅為香港建造四通八達的交通網絡，更成為社區發展的中流砥柱。如今，港鐵鐵路網絡已逐步擴展至現時9條鐵路線、加上機場快綫及高鐵（香港段），以及行走新界西北的輕鐵網絡，連接全港十八區，每日平均接載超過500萬人次。港鐵以安全、高效及可靠的優質鐵路服務，成為市民生活中不可或缺的一部分，與社區相伴成長。

今年是港鐵成立45周年，為了與市民一同分享港鐵多年來與社會連繫相伴的歷程，港鐵推出了一系列精彩活動與眾同樂，包括「綠鐵B『動』樂日」、紅磡站的「站見」鐵路展，以及8月推出的「港鐵45周年主題列車」。這些活動不僅展示了鐵路網絡的發展史，還融入了懷舊元素和互動體驗，吸引了大量市民參與，重溫過去的鐵路情懷。剛於9月在中環海濱活動空間舉辦的首個戶外大型鐵路主題嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」更吸引近8萬名市民參與，特別邀請了超過1.5萬名學生及社會福利團體到訪，讓不同群眾一同感受鐵路發展帶來的歡樂時光。這些活動正正反映了港鐵45年來與社區連繫相伴的理念，維繫人與人之間的情誼，與香港一起成長和進步。

