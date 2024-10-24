至尊網上搵樓平台大獎｜House730洞悉市場趨勢 以科技驅動的搵樓平台

隨著市民習慣於網上搵樓，House730持續在科技創新上投入資源。今年，平台推出了「Al搵樓」功能，讓用戶根據自身需求篩選物業。這一革新舉措進一步提升了用戶的搵摟體驗，以相關資訊裝備每位準買家、準租客，協助他們找到屬於自己的安樂窩。平台還持續推出新盤懶人包、地產新聞等資訊內容，為用戶提供最新的市場動態。

House730成立的五年間，香港地產市場經歷了重大變化，市民愈發倚重網上平台進行搵樓，而疫情更進一步加速了這一趨勢。面對這種市場變化，House730迅速調整其策略，靈活應對市場需求。平台專注於技術創新，從全港首創AI裝修效果、VR睇樓、航拍樓盤，以至今年結合人工智能的發展，開發出「AI搵樓」功能，讓用戶能根據自身需要搜尋物業，提升了搵樓效率；還有運用豐富的市場數據及先進的科技，幫助市民作出更明智的置業及租賃決策。平台提供詳細的屋苑資料、平均呎價、樓價走勢、成交紀錄及即時物業估價等數據，使用戶能全面掌握市場資訊。此外，House730創新推出的VR睇樓、AI裝修、航拍VR及按揭計算機等工具，讓搵樓過程更加便捷、直觀，達至「全知睇樓視角」的願景，協助準買家和準租客輕鬆找到理想的物業，提升搵樓效率及便捷性。