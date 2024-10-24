至尊跨境電子支付服務供應商 | Yedpay by PCG 支付技術的創新先驅

交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited, PCG）旗下的Yedpay，是一家專注於支付技術的企業，自主開發全方位的電子支付收款解決方案，涵蓋從前端到後端的基礎設施。產品組合包括金融雲支付處理系統和電子支付收款應用程式，支持手機收單服務。作為香港少數由主要發卡行直接授權的收單行（Acquirer），Yedpay專門為商家提供前端的收單服務，以協助商戶高效地處理交易，同時也為企業提供靈活和環保的支付解決方案，與全球對環保的要求相呼應，通過推動無紙化交易、降低資源消耗等措施，為企業和社會帶來正面影響。

Yedpay的獨特之處在於提供線上和線下電子支付收款的一體化解決方案，所有交易信息處理均在雲端進行，商家毋須依賴其他第三方系統，通過單一平台整合所有線上和線下交易信息，實時查看各店舖的經營狀況。這種一體化的數據管理系統大幅提高了商家對業務的掌控力，提升營運管理效率。其應用程式和支付處理系統已通過多項國際安全認證，如EMV和PCI標準，並獲得ISO 27001國際級安全認證，確保技術在市場上保持領先地位。

數碼轉型的挑戰與機會

Yedpay營運總監戴錦瑜提到，中小企業近年在數碼轉型過程中面臨着技術應用和運營方面挑戰，例如人手短缺和技術知識不足等。Yedpay的解決方案專注於通過技術簡化流程，降低人力成本。舉例來說，Yedpay解決方案最近獲本地發展商採納，應用於旗下商場停車場內，幫助停車場實現數碼化管理，從而提升運營效率。戴錦瑜說：「Yedpay的技術方案能夠將停車場的拍卡系統與商場的應用程式整合，使得用戶在進入停車場時拍卡的信息能自動同步到應用程式上。當用戶在商場消費時，優惠將自動計算並應用，免去手動操作的麻煩。此外，針對一次性消費者，系統也提供臨時二維碼支付解決方案，使消費者能快速享受優惠。」