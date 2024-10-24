至尊5G流動通訊服務 | 從5G到AI csl.囊括城中最先進科技 為香港開拓AI盛勢

csl. 在2020年率先引進5G網絡技術，讓大眾感受如何透過卓越穩定的5G網絡，享受嶄新的影視娛樂體驗、智能生活應用及企業級解決方案，實現「萬物互聯」的願景。4年後，另一新興科技AI應運而生。隨著AI的應用愈趨普及，為裝備客戶迎接AI科技新時代， csl. 致力革新業務，將旗下門市升級成「AI Store」，囊括城中最先進的AI裝置，銳意成為本港最大的AI服務營運商。從5G到AI， csl. 始終領導市場，冀全港市民能成為AI達人，開拓香港AI盛勢，因此再度榮獲「至尊5G流動通訊服務」大獎，也是實至名歸。

擁有全面5G流動網絡及符合F5G-A標準固網

香港電訊擁有全面的5G流動網絡，當客戶外出時，可利用 csl. 網絡享受5G流動通訊的便利。該網絡經已利用革新技術來提升品質，由AI實時調節頻譜，確保客戶的流動通訊服務暢通無阻。而客戶在家中，就能以手機連接 NETVIGATOR 網上行家居寬頻，配合Wi-Fi 7連接，上網速度可即時提升高達5倍，更充分利用最新手機或裝置的性能，應付如影片上下載、以AI生成圖片或高清影片等高頻寬需求的應用。早前香港電訊的固網寬頻已全面符合由歐洲電信標準協會制定的第五代固網進階版（簡稱F5G-A）標準，是全港首個符合F5G-A六項要求的營運商。這項重大突破意味家庭、企業和公共服務日後可享受更快速和可靠的網絡連接體驗，充分利用支援AI功能的新款電子產品。

