至尊5G流動通訊服務 | 從5G到AI csl.囊括城中最先進科技 為香港開拓AI盛勢

csl. 在2020年率先引進5G網絡技術，讓大眾感受如何透過卓越穩定的5G網絡，享受嶄新的影視娛樂體驗、智能生活應用及企業級解決方案，實現「萬物互聯」的願景。4年後，另一新興科技AI應運而生。隨著AI的應用愈趨普及，為裝備客戶迎接AI科技新時代， csl. 致力革新業務，將旗下門市升級成「AI Store」，囊括城中最先進的AI裝置，銳意成為本港最大的AI服務營運商。從5G到AI， csl. 始終領導市場，冀全港市民能成為AI達人，開拓香港AI盛勢，因此再度榮獲「至尊5G流動通訊服務」大獎，也是實至名歸。
擁有全面5G流動網絡及符合F5G-A標準固網
香港電訊擁有全面的5G流動網絡，當客戶外出時，可利用 csl. 網絡享受5G流動通訊的便利。該網絡經已利用革新技術來提升品質，由AI實時調節頻譜，確保客戶的流動通訊服務暢通無阻。而客戶在家中，就能以手機連接 NETVIGATOR 網上行家居寬頻，配合Wi-Fi 7連接，上網速度可即時提升高達5倍，更充分利用最新手機或裝置的性能，應付如影片上下載、以AI生成圖片或高清影片等高頻寬需求的應用。早前香港電訊的固網寬頻已全面符合由歐洲電信標準協會制定的第五代固網進階版（簡稱F5G-A）標準，是全港首個符合F5G-A六項要求的營運商。這項重大突破意味家庭、企業和公共服務日後可享受更快速和可靠的網絡連接體驗，充分利用支援AI功能的新款電子產品。
csl. 致力成為香港最大AI服務營運商
延續5G時代的領先優勢之餘， csl. 更將AI技術深度融入服務和產品中，決心將品牌定位由5G升格為AI，把旗下53間 1O1O Center 及csl. 專門店全面升級為「AI Store」，成為香港最大AI服務營運商。AI Store匯集逾百款支援Al的電子產品，配合旗下以AI生成的Aisha充當教育專員，吸引大眾親身體驗最新科技。為了幫助客戶將AI科技融入不同生活層面，每間「AI Store」均具備經過專業培訓的AI專員，提供免費5G及AI相關資訊和指導，幫助客戶了解AI於學習、工作、娛樂及旅遊等不同方面的應用。
csl. 亦持續通過「5G AI Academy」，深度教授最新的AI技術應用，使全港市民都能夠成為AI達人。在「5G AI Academy」的課程中，大眾可以了解最新手機的AI功能，如利用Galaxy AI進行即時語音翻譯、ChatGPT進行程式編碼，又或者借助Copilot建議外遊行程等。「5G AI Academy」自去年5月開辦以來，免費提供一系列AI工作坊，連同 1O1O 一共舉行超過50場實體AI工作坊，製作逾10個AI教學短片，超過2,000人參加，深受客戶歡迎。
AR Lens 3.0升級功能 協同電視廣告增轉化效益
csl. 關注本港消費市道，大力推動自家 AR Lens 擴增實境鏡頭的商業應用，早前 AR Lens 3.0的新升級，不但讓用戶可以透過優惠放送平台 AR Lens App「捉」住優惠，並新增根據用戶身處位置推送鄰近商戶優惠資訊的功能。新功能能夠與於 Now TV 播放的廣告產生協同效益，讓客戶在廣告內加入QR Code，觀眾只要利用 AR Lens 掃描後便可到訪客戶產品網站和網店等，加強銷售轉化率。
由5G流動網絡營運商升級至AI流動網絡營運商，csl. 在過去兩年時間藉著不斷演化、教授、知識分享，以至整合AI產品與應用，讓大眾從AI Ready到成為AI達人。整個過程不僅展示了 csl. 擁抱科技創新的決心，也標誌著品牌的迅速發展，為香港開拓AI盛勢。