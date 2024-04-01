與冼迪琦「面貼面」？ 健膚品品牌送40個與女神近距離接觸名額(附連結)

香港首個「健膚品」品牌UL‧OS（樂‧傲仕）帶來男士福音，邀得大熱台灣職業棒球啦啦隊女神冼迪琦來香港與粉絲見面，還大派「男士福利」，獨家送出40個與女神零距離親近的名額。「UL‧OS點點迪迪碰面會」將於5月12日於旺角The FOREST地下廣場舉行，粉絲們不僅可一睹偶像風采，更有機會實現與「小迪」來一趟「最初回の心動接觸」。女神揚言期待與你「面貼面」的邂逅，豈能錯過與女神的重要約定？

冼迪琦面貼面自拍？機會來了 即日起，於屈臣氏購買UL·OS男士健膚系列滿HK$100，憑正本收據於以下網站上載相關資料，即可參加是次「最初回の心動接觸－UL·OS點點迪迪碰面會」抽獎活動，有機會贏取與小迪「體面之親」的機會，跟心儀女神、「香港第一美少女」冼迪琦面貼面自拍。女神再臨香港與粉絲「碰面」，面對偶像當然要以最佳狀態示人，使用UL·OS研製的一套5款「健膚品」全方位滿足潔淨、滋潤、修護、防禦4大健膚需求，讓肌膚全日維持最佳狀態，預備迎接與偶像肌膚觸碰的瞬間。UL‧OS，讓您的碰面更體面，掀起全港男士潔面護膚風潮！