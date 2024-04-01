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生活
2024-04-01 06:00:00

與冼迪琦「面貼面」？ 健膚品品牌送40個與女神近距離接觸名額(附連結)

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男士福音！與大熱臺灣職棒啦啦隊女神冼迪琦「面貼面」的機會來了

男士福音！與大熱臺灣職棒啦啦隊女神冼迪琦「面貼面」的機會來了

香港首個「健膚品」品牌UL‧OS（樂‧傲仕）帶來男士福音，邀得大熱台灣職業棒球啦啦隊女神冼迪琦來香港與粉絲見面，還大派「男士福利」，獨家送出40個與女神零距離親近的名額。「UL‧OS點點迪迪碰面會」將於5月12日於旺角The FOREST地下廣場舉行，粉絲們不僅可一睹偶像風采，更有機會實現與「小迪」來一趟「最初回の心動接觸」。女神揚言期待與你「面貼面」的邂逅，豈能錯過與女神的重要約定？

冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦 冼迪琦 冼迪琦 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG）

冼迪琦面貼面自拍？機會來了

即日起，於屈臣氏購買UL·OS男士健膚系列滿HK$100，憑正本收據於以下網站上載相關資料，即可參加是次「最初回の心動接觸－UL·OS點點迪迪碰面會」抽獎活動，有機會贏取與小迪「體面之親」的機會，跟心儀女神、「香港第一美少女」冼迪琦面貼面自拍。女神再臨香港與粉絲「碰面」，面對偶像當然要以最佳狀態示人，使用UL·OS研製的一套5款「健膚品」全方位滿足潔淨、滋潤、修護、防禦4大健膚需求，讓肌膚全日維持最佳狀態，預備迎接與偶像肌膚觸碰的瞬間。UL‧OS，讓您的碰面更體面，掀起全港男士潔面護膚風潮！

UL‧OS點點迪迪碰面會抽獎活動詳情

參加抽獎方法：參加者在推廣期內於屈臣氏購買UL·OS男士健膚系列任何產品滿100港元或以上，憑正本收據到指定網站上載相關資料，即可參加此抽獎活動，名額40個，每名參加者只限中獎一次。
有效日期：2024年3月22日 至 2024年4月28日
結果公布日期：5月3日（結果會於UL·OS官方網站）

登記表格連結
「最初回の心動接觸－UL·OS點點滴滴碰面會」活動詳情：
日期：2024年5月12日（星期日）
地點：旺角 The FOREST

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