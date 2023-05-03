與媽媽共度手作時光 麻辣燙母親節限定自家製作抄手套裝 可選大樹菠蘿Karana全植物素肉

今個母親節，米芝蓮推介四川餐廳麻辣燙Chilli Fagara麻辣燙 Chilli Fagara推出兩款既窩心母親節限定自家製作抄手套裝（$248），由即日起即可預訂，讓大家與媽媽共享入廚樂，或者親手煮一頓豐富佳餚予媽媽享用！

主廚陳啓英特意設計了兩款母親節限定自家製作抄手套裝(10件裝），包括含新鮮材料如豬肉碎餡料和大樹菠蘿Karana全植物素肉，醬料也可選擇麻醬(Ma Source)或辣醬(La Source)。

陳師傅表示：「作為一位母親及廚師，我相信與孩子一同下廚絕對能一同締做美好回憶。年幼時候，我喜歡在廚房幫父母做飯，特別是一起包餃子的過程。這段童年回憶啟發了我製作抄手套裝，把家中包餃子的傳統帶到麻辣燙，相信一同包餃子絕對是慶祝母親節的不二之選。」套裝內附烹飪步驟說明，讓子女身與母親們共同享受美好溫馨時光，於母親節展現最誠摯的心意。除此之外，抄手套裝亦附有麻辣燙招牌四川麻醬，讓自家製抄手的味道更得以昇華。

麻辣燙母親節限定自家製作抄手套裝將由5 月1日至14日期間 Chilli Fagara 網站下單提貨或送貨。即日起至 5 月 7 日預訂更可享8折早鳥優惠(需至少一日前預訂)。

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