與愛寵同慶聖誕節 送上最有溫度佳節祝福 北角匯×Dustykid塵 齊向可愛靈魂說感謝

不少港人有飼養寵物，甚至把愛寵當自己的孩子，無論我們是開心或失意，寵物們總是默默地陪伴在旁，就算工作多忙多累，回家見到愛寵在門後等自己的剎那，所有疲備和不快都會一掃而空。為感謝主子們的陪伴和慰藉，寵物友好商場北角匯於今個冬日聯乘療癒系圖文創作品牌Dustykid塵，將商場化作塵家，並舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，讓你可帶同主子們一起「欣賞」多幅治癒系插畫及溫馨文句，向牠們表達感謝。
由11月21日2025年1月1日期間，北角匯特別打造了「塵與寵物的家」，展出Dustykid作家陳塵全新創作的25幅塵文句及插畫，描繪我們與寵物溫馨日常，以及表達對小動物的愛，讓你與主子們可感愛那幸福療癒感。你更可與主子一同安坐於「擦亮心靈」客廳，欣賞「塵和貓貓劇場」動畫短片，以及免費即場借閱「塵心靈書籍」，一同洗擦心中塵埃。
參加塵聖誕活動 讓主子品嚐聖誕大餐
想與主子一同開心過聖誕，可以帶牠們到北角匯參加「塵聖誕活動」，主辦單位特別於12月21、22、25及26日預備了4場「塵聖誕Pawty」，參加的主子們可於塵主題聖誕飯廳內，享用豐富的「塵」主題甜點及由「活Litm」寵物餐廳精心準備的聖誕大餐。主子們更有機會與5呎高的「巨塵」互動和合照，The Point會員可憑100分換領「活動預留證」，並憑指定日子場內消費滿$500之單據換領入場券，主人便可帶愛寵去上述Pawty。
主人亦可參與「塵寵物甜點」DIY工作坊，親手為愛寵炮製美味聖誕甜點。活動將於11月30日、12月1、7、8、14及15日舉行，The Point會員可憑100分換領「活動預留證」，並憑指定日子場內消費滿$300之單據參加上述工作坊。商場更於11月21日至2025年1月1日期間的逢星期六、日及公眾假期預備了「DIY塵聖誕卡」以供換領，讓The Point會員可親手於塵聖誕卡繪畫獨特的心意和祝福。
期間限定店 推超過90款全新設計塵精品
Dustykid巨塵亦將於聖誕期間換上聖誕裝，於指定日子（12月21、22、25及26日）與聖誕老人一同快閃北角匯，送上聖誕抱抱與祝福！商場亦設有「塵期間限定店」，準備了超過90款全新設計及限量發售的產品，當中包括文具精品、家品擺設及心靈治癒小物，更有首次亮相的「寵愛系列」動物匙扣，塵粉們萬勿錯過。