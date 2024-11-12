與愛寵同慶聖誕節 送上最有溫度佳節祝福 北角匯×Dustykid塵 齊向可愛靈魂說感謝

不少港人有飼養寵物，甚至把愛寵當自己的孩子，無論我們是開心或失意，寵物們總是默默地陪伴在旁，就算工作多忙多累，回家見到愛寵在門後等自己的剎那，所有疲備和不快都會一掃而空。為感謝主子們的陪伴和慰藉，寵物友好商場北角匯於今個冬日聯乘療癒系圖文創作品牌Dustykid塵，將商場化作塵家，並舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，讓你可帶同主子們一起「欣賞」多幅治癒系插畫及溫馨文句，向牠們表達感謝。

由11月21日2025年1月1日期間，北角匯特別打造了「塵與寵物的家」，展出Dustykid作家陳塵全新創作的25幅塵文句及插畫，描繪我們與寵物溫馨日常，以及表達對小動物的愛，讓你與主子們可感愛那幸福療癒感。你更可與主子一同安坐於「擦亮心靈」客廳，欣賞「塵和貓貓劇場」動畫短片，以及免費即場借閱「塵心靈書籍」，一同洗擦心中塵埃。