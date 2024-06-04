舒緩口臭｜5款花茶推介 金銀花清熱降火/決明子助腸臟蠕動

香港人無論工作或學習生活都十分繁忙，不良的睡眠或飲食習慣容易導致身體出現毛病，而口臭（英文halitosis）問題亦是不少都市人會面對的問題。以下就為大家推介5款舒緩口臭的花茶，每款食材只需取10克以下加熱水沖泡即可，簡單便可以令口腔回復清新！

舒緩口臭｜金銀花茶 不少人都會因不健康的睡眠或飲食習慣而引致口臭問題，其根源可能是由於體內熱氣積聚所引起，因此需要清除胃熱才有效解決口臭問題。而金銀花的性質較寒涼，不但具有清熱降火的作用，而且不傷胃，多喝可以清除體內熱氣，保持口腔清新。

舒緩口臭｜桂花茶 如果只是因剛吃完較重口味的食物而口臭，可以選擇用桂花泡茶飲用，有助舒緩突發性的口臭問題。桂花除了具有濃郁芬芳、清新怡人的香氣特質外，最重要是留香時間長，可以讓清新的氣味在口腔持續一段時間，而且亦有生津解渴的作用，當作日常飲用的花茶亦屬不錯的選擇。

舒緩口臭｜菊花茶 除了金銀花茶外，菊花茶同樣能舒緩因胃熱造成的口臭，不但具有清熱解毒、平肝明目的功效，同時可以抗毒殺菌，時常飲用可以令口氣逐漸變得清新。不過菊花茶飲用過量容易造成肚瀉，因此作為乾燥食材泡浸時，建議一般成人不要使用超過10克，點到即止才不會造成反效果。

舒緩口臭｜枸杞茶 常吃煎炸、油膩、辛辣等刺激性的食物容易造成消化不良，除了影響腸臟健康和便秘外，還會因 消化問題而導致口臭。而枸杞就具有幫助腸臟蠕動的功效，解決腸胃問題後，口臭問題亦能迎刃而解。如果想加強效果的話，建議可以與菊花一起泡茶，可以加大減輕腸胃不適的力度之餘，還可以消除口臭，一舉兩得。