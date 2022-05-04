舒適承托｜Her own words新出運動品牌 芯鈴@Collar演繹健康運動風

內衣品牌Her own words自2015年起推出運動系列，由於大受歡迎，品牌宣布推出運動品牌Her own words SPORTS，將胸圍的專業知識和工藝延伸至運動胸圍，首創17個亞洲尺碼選擇，令不同身型的女生都可以找到舒適承托，品牌更找來人氣女團Collar成員芯鈴演繹健康運動風。

市面一般Sports Bra均以外國人版型為主，並只有小量尺碼選擇，令胸部在運動時無法得到最合身的支撐和承托。如穿著合身度不足的Sports Bra，運動時震動容易令胸部變形走位及形成副乳。Her own words SPORTS在全港首創17個亞洲尺碼選擇，尺碼以亞洲人胸圍尺碼為標準，令不同體型的女士運動時也可以得到最合身及舒適的承托。運動胸圍備有高效及中強度防震 ，品牌同時推出運動褲及連衣裙等休閒服。

品牌今次邀來芯鈴合作拍攝宣傳短片，本身是舞蹈員及舞蹈導師的她，拍攝時對每個動作都盡善盡美，她更同時演繹品牌的運動服及休閒服飾，展現不同的活力和自信美。