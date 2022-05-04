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2022-05-04 17:50:00

舒適承托｜Her own words新出運動品牌 芯鈴@Collar演繹健康運動風

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舒適承托｜Her own words新出運動品牌 芯鈴@Collar演繹健康運動風

舒適承托｜Her own words新出運動品牌 芯鈴@Collar演繹健康運動風

內衣品牌Her own words2015年起推出運動系列，由於大受歡迎，品牌宣布推出運動品牌Her own words SPORTS，將胸圍的專業知識和工藝延伸至運動胸圍，首創17個亞洲尺碼選擇，令不同身型的女生都可以找到舒適承托，品牌更找來人氣女團Collar成員芯鈴演繹健康運動風。

芯鈴演繹Her own words SPORTS的運動胸圍。

芯鈴演繹Her own words SPORTS的運動胸圍。

市面一般Sports Bra均以外國人版型為主，並只有小量尺碼選擇，令胸部在運動時無法得到最合身的支撐和承托。如穿著合身度不足的Sports Bra，運動時震動容易令胸部變形走位及形成副乳。Her own words SPORTS在全港首創17個亞洲尺碼選擇，尺碼以亞洲人胸圍尺碼為標準，令不同體型的女士運動時也可以得到最合身及舒適的承托。運動胸圍備有高效及中強度防震 ，品牌同時推出運動褲及連衣裙等休閒服。

品牌今次邀來芯鈴合作拍攝宣傳短片，本身是舞蹈員及舞蹈導師的她，拍攝時對每個動作都盡善盡美，她更同時演繹品牌的運動服及休閒服飾，展現不同的活力和自信美。

Her own words SPORTS重點推介：

Sports Max Contrast Stitch高強度胸圍

首創17個亞洲尺碼選擇及可調較式肩帶，令運動胸圍完美合身。人體工學設計Zero Bounce高效防震，提供舒適承托力，適合高強度運動如健身及跑步時穿著。背扣及肩帶側翼加墊，減少運動時磨擦並提高舒適感。吸濕排汗物料令你運動時保持乾爽。

Sports Max Contrast Stitch高強度胸圍 ($468)、中腰修身緊身運動褲 ($498 )超聲波3D Heming布料強效提臀收腹，修身塑形。高性能腰頭設計、超聲波 3D Heming及內置橡筋，完美收肚腩並提供完美承托力、舒適度及最佳合身度。腳側車線令腳型額外顯瘦，側袋設計方便運動時擺放手機。

Sports Max Contrast Stitch高強度胸圍 ($468)、中腰修身緊身運動褲 ($498 )超聲波3D Heming布料強效提臀收腹，修身塑形。高性能腰頭設計、超聲波 3D Heming及內置橡筋，完美收肚腩並提供完美承托力、舒適度及最佳合身度。腳側車線令腳型額外顯瘦，側袋設計方便運動時擺放手機。

Sports Max『高效防震』高強度運動胸圍

同樣備有17個亞洲尺碼選擇，和可調較式肩帶，提供最合身的支撐和承托。內置棉杯及棉狀W型防震cushion，高效防震，在進行高強度運動時提供支撐。超透氣及吸濕排汗布料，提升透氣度及舒適度。

Sports Max 『高效防震』高強度運動胸圍($268)

Sports Max 『高效防震』高強度運動胸圍($268)

XTRA SKIN 瑜伽胸圍 

360度柔軟親膚彈性物料，加上Extra Skin棉杯帶來的支撐及包覆，適合低強度運動如瑜伽和拉筋穿著。吸濕排汗物料令運動時保持乾爽。

XTRA SKIN 瑜伽胸圍($268)、中腰緊身運動褲($288) 褲底三角片立體車縫，不顯尷尬三角位。提臀修身剪裁，強效提臀修身塑形，塑造蜜桃臀及拉長腳型的效果。獨家高性能腰頭設計及高彈布料，增強腰部的包覆力及支撐力，完美收肚腩。

XTRA SKIN 瑜伽胸圍($268)、中腰緊身運動褲($288) 褲底三角片立體車縫，不顯尷尬三角位。提臀修身剪裁，強效提臀修身塑形，塑造蜜桃臀及拉長腳型的效果。獨家高性能腰頭設計及高彈布料，增強腰部的包覆力及支撐力，完美收肚腩。

XTRA SKIN長身款運動胸圍 $398) 休閒寬鬆運動褲 $528 UPF50+防紫外線布料適合戶外運動。橡根腰頭加上抽繩設計和合身剪裁額外顯瘦。吸濕排汗物料運動時保持乾爽。 休閒連帽拼色連衣裙 $898 EXTRA SKIN 針織前拉鍊高強度運動胸圍 $398 Free me中強度運動胸圍 $268至$468 款式選用無縫隨意裁設計，邊緣無車縫線，無壓無痕，舒適親膚。360度高彈側翼，平滑兩側及背部線條。前肩帶低彈性結構，穩定及承托胸部，吸濕排汗物料令運動時保持乾爽。 中腰塑身提臀緊身運動褲 $698
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