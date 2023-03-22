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2023-03-22 20:04:28

舞台劇︱《大好前途》草根階層逆襲人生 躋身上流是福是禍

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《大好前途》以共融團隊形式製作，將年輕衝勁與豐富經驗結合。

 

因為經濟失衡，導致階層固化，年輕一代草根階層，愈難力爭上游，不滿情緒充斥普整個城市。鬼才組合籌辦的舞台劇《大好前途》(Great Expectations)，劇本改編自英國作家狄更斯的經典名著，講述主角Pip，如何憑草根身份，躋身上流社會的故事。

 

《大好前途》由曾導演《孤星淚》、《大鼻子情聖》等經典獲獎舞台劇的莊培德(Peter Jordan)執導，集結一班無分膚色、年齡與資歷的多元共融團隊，以爽快流暢的簡約劇場(poor theatre)手法，演繹狄更斯晚年的名作，透過主角的命運一再反轉來層層推進，在一連串扣人心弦又幽默的故事中，展現一念善意能逆轉人生，生命裡有遠比財富與社會地位更重要的事物。希望戲迷在奔逐名利的營役生活中，能發現改變命運的法門，找到真正能滿足人生的志向和所愛。

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用兩小時，講一個擁600頁的故事，是本劇的創作難度。

簡約劇場手法 處理狄更斯名著

Peter Jordan將狄更斯名作，改編為廣東話劇場作品，更以簡約劇場手法，將600 頁小說濃縮為兩小時節目，摒棄浮華服裝和舞台布置，著重以演員的表演技巧和肢體語言，把每個角色的情感細緻真實地呈現。為了抓住原著精髓，導演將焦點，放在不同人物間來往的張力與關係，如貧與富、男與女、受過與未受過教育、老人與年輕人等。簡約劇場強調演員和觀眾之間的直接交流和互動，結局是開放式的，Pip的最後光景，將取決於觀眾對人生的反思。

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於英國、意大利和香港從事戲劇、電視和電影工作逾30年的莊培德(Peter Jordan)，2007至2013年，擔任演藝學院戲劇學院表演系主任。

包括少數族裔的新演員

而參與《大好前途》的新晉演員，包括董朗生、佘樂妍、少數族群演員Tina Villareal、Michael Khan與及浸會大學學生、崔藹璇芭蕾舞學校的小學生Peter Jordan希望香港人近年雖然經歷困境，但忽略生活對我們的真正意義的核心價值。「人只生存一次，找到真正而持久的滿足，在任何時代都非常重要。」

 

 

《大好前途》詳情：

日期：41416(4)

地點：香港大會堂劇院

票價：$480$380$280

購票及查詢：art-mate.net

 

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《大好前途》 鬼才組合 狄更斯 莊培德 Peter Jordan
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