舞台劇︱《大好前途》草根階層逆襲人生 躋身上流是福是禍

因為經濟失衡，導致階層固化，年輕一代草根階層，愈難力爭上游，不滿情緒充斥普整個城市。鬼才組合籌辦的舞台劇《大好前途》(Great Expectations)，劇本改編自英國作家狄更斯的經典名著，講述主角Pip，如何憑草根身份，躋身上流社會的故事。

《大好前途》由曾導演《孤星淚》、《大鼻子情聖》等經典獲獎舞台劇的莊培德(Peter Jordan)執導，集結一班無分膚色、年齡與資歷的多元共融團隊，以爽快流暢的簡約劇場(poor theatre)手法，演繹狄更斯晚年的名作，透過主角的命運一再反轉來層層推進，在一連串扣人心弦又幽默的故事中，展現一念善意能逆轉人生，生命裡有遠比財富與社會地位更重要的事物。希望戲迷在奔逐名利的營役生活中，能發現改變命運的法門，找到真正能滿足人生的志向和所愛。