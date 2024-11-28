舞蹈︱《心鼓行》7位編舞家 創作9段融合鼓擊的編舞

香港舞蹈團繼《踏歌行》及《儷人行》後，第三步曲《心鼓行》，舞團總監楊雲濤，將聯同來自不同舞蹈背景的7位編舞家，分別以民族文化、自然景觀和日常生活為靈感，運用各自獨特的風格及節奏，結合擊鼓元素和鼓韻，編創出真摯靈動、直擊人心的舞蹈作品。

《心鼓行》節目包含八段以鼓作為道具和核心題材的中國舞蹈作品，其中六段更是全新舞蹈編創。每一段舞蹈都採用不同創作視角及手法，帶領觀眾體驗各種獨特的心靈震撼，當中舞蹈篇章包括「仗鼓樂」、「竹林深處」、「九」、「驚鴻」、「幻月」、「念」、「觀．音」及「心鼓行」，以敲擊鼓樂及舞蹈，引領觀眾遊歷古今。