舞蹈︱《心鼓行》7位編舞家 創作9段融合鼓擊的編舞

香港舞蹈團繼《踏歌行》及《儷人行》後，第三步曲《心鼓行》，舞團總監楊雲濤，將聯同來自不同舞蹈背景的7位編舞家，分別以民族文化、自然景觀和日常生活為靈感，運用各自獨特的風格及節奏，結合擊鼓元素和鼓韻，編創出真摯靈動、直擊人心的舞蹈作品。
《心鼓行》節目包含八段以鼓作為道具和核心題材的中國舞蹈作品，其中六段更是全新舞蹈編創。每一段舞蹈都採用不同創作視角及手法，帶領觀眾體驗各種獨特的心靈震撼，當中舞蹈篇章包括「仗鼓樂」、「竹林深處」、「九」、「驚鴻」、「幻月」、「念」、「觀．音」及「心鼓行」，以敲擊鼓樂及舞蹈，引領觀眾遊歷古今。
豪華編舞陣容
來自延邊的舞蹈家金英花教授，編創的「杖鼓樂」，以朝鮮族民族形態的「農樂」為原型，表現當代朝鮮族少女們聚在一起，進行長鼓樂的情景，營造朝鮮族濃厚舞蹈風格和民俗風尚。
舞團首席舞蹈員華琪鈺，首次為舞團編創的全新舞蹈作品「驚鴻」，將靈活的水袖化為鼓槌，在空中舞動成優美弧線，擊打出震撼人心的鼓聲。舞段融合中國傳統舞蹈中的水袖元素與鼓樂，猶如郭煌壁畫於靜謐夜晚逐漸甦醒。
舞團還請來從事劇場與擊鼓工作二十餘年，來自台灣的莫比斯圓環創作公社聯合藝術總監黃子翎老師，為節目帶來融合強烈擊鼓於舞動形體的舞蹈作品「觀．音」，以耳觀聲，穿越寧靜與澎湃，形體的有與無相互呼應，聲的背後是無限深邃，襯托舞者的每一動作。