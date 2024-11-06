舞蹈︱CCDC慶成團45周年 連續5個周末各區起舞 上演《舞青集合》

城市當代舞蹈團(CCDC)今年迎來成團45周年的里程碑，特別推出節目《舞青集合》，在港九新界的露天廣場上演多場精彩演出，吸引一眾舞蹈愛好者及市民關注。撰文：司徒旭傑

《舞青集合》旨在集合歷屆「舞青」表演者，讓他們再度重聚，展現各自的舞蹈熱情與才華。活動以「跳一場高漲盛放的舞，把舞蹈的稻穗撒遍全城」為主題，象徵著舞蹈如同稻穗，在青年舞者的熱情下，茁壯成長，播撒於香港的每一個角落。

其實自2001年起，CCDC便秉持「舞蹈源於生活」的理念，致力於日新月異的環境中探索舞蹈的可能性。這次活動不僅是對舞團過去45年的回顧，更是對未來的展望。CCDC希望透過這次聚會，召喚曾經在「舞蹈青年」這片稻田中揮灑過汗水的舞者，讓他們再次回到舞台，分享彼此的成長與收穫。