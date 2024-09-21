芝加哥串燒酒埸斧頭扒1折！半價燒烤套餐人均$250 歎巨型安格斯斧頭扒/花紋龍蝦/蒜蓉燒扇貝

芝加哥串燒酒埸推出震撼優惠，頂級1.5kg安格斯斧頭扒僅1折，$199就食到！更推出3-4人半價燒烤套餐，人均$250盡情歎巨型安格斯斧頭扒、即燒乳豬飯和蒜蓉燒扇貝，再送花紋龍蝦。同時亦有松阪和牛龍蝦海鮮餐買一送一優惠，12時開搶，想搶優惠即睇內文了解詳請！

【KKday 快閃限量搶–1 折】碳燒頂級巨型安格斯斧頭扒 1.5kg KKday 優惠: HK$199/份（原價 HK$1,988/份）（現場另收取原價加一服務費） *逢星期日至四，全日適用；達星期五及六，21:30 後適用 立即開搶：請按此 斧頭扒配燒烤串燒 3 - 4 人餐包括： 巨型安格斯斧頭扒1kg、即燒乳豬飯、燒本地羊肉串、燒雞皮墨魚滑、豚肉荔枝串、黑松露玉子燒、原塊紙鷂雞皮、香蔥蒜蓉燒扇貝、燒BB蘆筍串、燒黑松露牛油果、燒秋葵、燒日本蜜糖蕃薯仔、燒清熱下火龜苓膏（食物款式會因應貨源或季節而調整） *KKday 獨家送 燒原隻本地花紋龍蝦1 隻 【KKday 快閃限量搶–半價】斧頭扒配燒烤串燒 3 - 4 人餐，送獨家送花紋龍蝦優惠 KKday 優惠: HK$999/4 位，平均HK$249.8/位（原價 HK$2,034/4位）（現場另收取原價加一服務費） * 星期一至日，全日適用 立即開搶：請按此