芝加哥串燒酒埸斧頭扒1折！半價燒烤套餐人均$250 歎巨型安格斯斧頭扒/花紋龍蝦/蒜蓉燒扇貝

芝加哥串燒酒埸推出震撼優惠，頂級1.5kg安格斯斧頭扒僅1折，$199就食到！更推出3-4人半價燒烤套餐，人均$250盡情歎巨型安格斯斧頭扒、即燒乳豬飯和蒜蓉燒扇貝，再送花紋龍蝦。同時亦有松阪和牛龍蝦海鮮餐買一送一優惠，12時開搶，想搶優惠即睇內文了解詳請！
【KKday 快閃限量搶–1 折】碳燒頂級巨型安格斯斧頭扒 1.5kg
KKday 優惠: HK$199/份（原價 HK$1,988/份）（現場另收取原價加一服務費）
*逢星期日至四，全日適用；達星期五及六，21:30 後適用
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斧頭扒配燒烤串燒 3 - 4 人餐包括：
巨型安格斯斧頭扒1kg、即燒乳豬飯、燒本地羊肉串、燒雞皮墨魚滑、豚肉荔枝串、黑松露玉子燒、原塊紙鷂雞皮、香蔥蒜蓉燒扇貝、燒BB蘆筍串、燒黑松露牛油果、燒秋葵、燒日本蜜糖蕃薯仔、燒清熱下火龜苓膏（食物款式會因應貨源或季節而調整）
*KKday 獨家送 燒原隻本地花紋龍蝦1 隻
【KKday 快閃限量搶–半價】斧頭扒配燒烤串燒 3 - 4 人餐，送獨家送花紋龍蝦優惠
KKday 優惠: HK$999/4 位，平均HK$249.8/位（原價 HK$2,034/4位）（現場另收取原價加一服務費）
* 星期一至日，全日適用
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碳燒松阪和牛龍蝦海鮮餐包括：
A5松阪和牛6安士、燒澳洲活龍蝦仔、招牌無骨白鱔、蘇格蘭聖子王、香蒜燒生蠔、黑松露芝士扇貝、香蔥燒鮑魚、黑松露原隻鮮蝦多士、降火燒龜苓膏燒（食物款式會因應貨源或季節而調整）
【KKday 快閃限量搶–買一位送一位】碳燒松阪和牛龍蝦海鮮餐
KKday 優惠: HK$1,088/2 位，平均HK$544/位（原價 HK$2,176/2位）（現場另收取原價加一服務費）
*逢星期日至四，全日適用；達星期五及六，21:30 後適用
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優惠期 (預訂期) : 2024年9月21日12:00至9月27日23:59
使用日期：2024年9月22日至10月31日
分店地址：
中環榮華里12-14號榮華大廈B座地下L 及M號舖
元朗金祥坊2號明雲閣地下A-B號舖
太和大埔太和路15號太和中心地下37號舖