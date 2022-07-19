芝華士與本地酒吧合作推獨家雞尾酒 instagram比賽贏首爾4天3夜機票連酒店(包括7晚隔離住宿)

疫情關係，大家已經有兩年半無旅行去，就連去酒吧與朋友聚會的機會也大大減少。威士忌品牌芝華士(Chivas)，今年3月起推出「芝華士 x LISA: I Rise, We Rise」亞洲企劃，更於今年夏天與本地12間酒吧開展「RISE WITH LISA」芝華士Highball活動，不單推出獨家Highball雞尾酒，顧客更可以參加芝華士Highball instagram比賽，有機會贏取韓國首爾4天3夜來回機票連酒店，更包括7晚隔離住宿！ 屢獲殊榮的芝華士形像大使Jade Lau也為本次活動創作一系列的雞尾酒配方，將香港人喜愛的話梅注入蘇打水，並與蘇格蘭威士忌混合，提升Highball雞尾酒的口感和味道，成為舒甘止渴的夏日飲品。

芝華士同時發起「客席調酒師」，他們將走訪不同合作酒吧，提供他們設計的雞尾酒。以下就推介幾間參與的酒吧： OBP ｜中環奧卑利街 5 號地舖 Baby Monster：由小時候吃蜜瓜雪條列到把雪條放入一杯燒酒的懷舊；現在提升到用真正的蜜瓜和芝華士以及俏皮的Milkis調製出雞尾酒。

OBP Baby Monster

Bar Buonasera ｜尖沙咀麼地道 30 號 Mody House 7 樓 Vanilla Ice Ball：受香港本地咖啡館招牌飲品「黑牛」的啟發，團隊的 Nick Tse 和 Ayako Miyake 將香草雪條和芝華士12年混合在一起，給味蕾帶來爆炸性的感覺。

Bar Buonasera Vanilla Ice Ball

Mizunara The Library ｜灣仔區駱克道 361-363 號翹賢商業大廈 4 樓 Regal Morning Highball：屢獲殊榮的調酒師 Masahiko Endo 以Morning GloryFizz為靈感，用日本乳酸飲料 Calpis 重新調製適合早晨的雞尾酒。

Mizunara The Library Regal Morning Highball

DIO ｜中環鴨巴甸街 8 號新中環大廈地下 Nutty Ball 加入拖肥糖和核桃帶出堅果味，讓每個人都能像紳士一樣享受芝華士。

DIO Nutty Ball

Library Restaurant & Bar ｜尖沙咀彌敦道 74-78 號文遜大廈 3 樓 Summer Luna High-ball：喚起夏夜餐後西瓜的甜蜜回憶，香港調酒師 Piko Wong 混合芝華士12 年和乾果調出一杯提神清新的雞尾酒。

Library Summer Luna Highball

Apothecary ｜中環雲咸街 75-77 號嘉兆商業大廈 3 樓 A 室 Soothing Sound：受羅漢果的天然治療特性的啟發，Joe Wong旨在為那些不喜歡這個特殊甜味的人，創造一種重新詮釋的季節性飲料 。

Apothecary - Soothing Sound