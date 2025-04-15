芬達聯乘JOYPOLIS換上限定主題裝飾 同步推出大抽獎！贏走東京來回機票/大派十萬罐芬達

深受不少人喜愛的芬達汽水今年再度升級，推出全新配方提子味。更連續六星期推出連串活動，每日指定時段免費大派十萬罐飲品，更首度聯乘源自日本的室內運動樂園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，將場內遊戲換上限定彩色芬達主題，更同步推出「放送快樂因子 爆爽大抽獎」，獎品總值超過2,500萬，即睇詳請。

全新配方芬達提子味汽水延續經典紫色包裝，果味更濃郁、口感更清爽！目前全新配方芬達提子味已於全港各大超市、便利店及網購平台上市，提供500毫升樽裝、330毫升罐裝及200毫升迷你罐裝三種規格，夏日歎盡爆爽果味體驗。

為讓市民率先體驗全新滋味，芬達將於4月至5月連續六個週末舉辦「彩色快樂因子站」戶外試飲活動，免費派發超過10萬罐芬達。其中5月3日至4日兩天將在啟德體育園增設Flogos泡泡快樂因子體驗，參加者只要完成指定任務，即可親身將彩色泡泡升空，創造獨特快樂時刻。此外，芬達亦特別為應屆DSE考生，於全港各考場設立應援站，免費派發芬達，為考生們打打氣。

芬達首度與日本室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS HONG KONG聯乘，即日起至5月31日期間，場內多個遊戲區將換上繽紛的芬達主題裝飾。玩家可在G樓「忍者道場」及3樓「未來運動館」體驗動感色彩的玩樂設備。不容錯過到4樓「餓虎藏龍」餐廳品嚐專業調配的芬達橙味特飲，享受感官與味覺的雙重刺激。

大抽獎贏走雙人來回機票

芬達同步推出「放送快樂因子 爆爽大抽獎」，獎品總值超過2,500萬港元。即日起至5月31日期間，參加者只需購買指定金蓋裝芬達產品，掃描QR Code登入COKE+平台即可參加抽獎，即抽即獎，永不落空！頭獎可獲得東京雙人來回機票及東京JOYPOLIS通票門票2張，其他獎品包括JOYPOLIS SPORTS HONG KONG JP 超動感全票 2 張、一次性菲林相機、現金券等。

此外，5月7日至31日期間，於7-Eleven 或Circle K 便利店購買任何芬達系列產品滿HK$20，登入 COKE+平台上傳收據，可參加「便利店 Fun Fun 賞」活動，隨時贏走大獎價值港幣 6,299 的平板電腦（名額：2 名），