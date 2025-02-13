花墟Cafe聯乘花藝品牌 推情人節買一送一 設創意金句乾花展覽

位於太子花墟的FSTW.Coffee以綠植為主題，店內致力營造放鬆氛圍。近日FSTW.Coffee聯乘花藝品牌「花粹」，推出情人節限定餐牌。店方特別選用女生至愛的士多啤梨及玫瑰，增設手工特調士多啤梨果醬及玫瑰系列飲品，充斥滿滿戀愛甜蜜味道。情人節當日，玫瑰朱古力買一送一，實現「有情飲朱古力飽」。

店內人氣之選FSTW All Day Breakfast特意加入手工特調士多啤梨果醬，配搭經典班蘭麵包。店家明白港人要求甜品不能太甜，特別調較果醬味道，加上果醬內有超多果肉，最適合配上班蘭麵包，同時感受士多啤梨的香甜及班蘭的香氣！All Day Breakfast亦換上全新配料，包括捲成玫瑰花形狀的煙三文魚及牛油果，以及超健康的串茄沙律及炒蛋雜菇。

飲品當然要配上節日必備的玫瑰。FSTW.Coffee推出玫瑰伯爵奶茶及玫瑰朱古力。玫瑰伯爵奶茶完美融合伯爵茶及玫瑰味；限定玫瑰朱古力同樣是玫瑰味與香濃朱古力渾然其中，讓人難以抉擇。店方為了實現「有情飲朱古力飽」，情人節當日，玫瑰朱古力買一送一。

情人節必不可缺之物，當屬花。FSTW. Coffee今年與花藝品牌「花粹」合作，在店內牆上開花，展出各種與愛情有關的乾花，配上創意盞鬼的金句，說出各位的心底話。