花展2025︱香港花卉展覽3月維園開鑼 「綻放英姿」主題 舉辦日期/開放時間/入場費一覽

香港花卉展覽2025︱香港花卉展覽(花展)2025將於今年3月14日至23日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行，今年的花展主題花是秋英，並以「綻放英姿」為主題。除了花展，場內更有多個活動，包括繪畫比賽、植物展品比賽、攝影比賽等，即睇詳情！



2025年香港花卉展覽將於3月銅鑼灣維多利亞公園舉行，每年花展吸引數十萬人次入場參觀，另有逾200個本地、內地及海外機構及團體參與其中。來自不同國家的數十個參展機構呈獻悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計，供遊人欣賞。

今屆香港花卉展覽以秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題，即大家熟悉的波斯菊。秋英花開，粉嫩欲滴，花瓣輕薄如紗，風中搖曳，散發出溫柔動人的氣息。秋英亦以旺盛生命力聞名，經園藝師精心布置，綻放的秋英定能為花展帶來無窮英氣和活力。秋英的花語為「少女真誠之心」，代表和諧、謙遜、少女的純潔與美麗，為一種具有女性化、優雅形象的花朵。

設逾50攤位+繪畫比賽 展覽期間，大會亦舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。場內更有逾50個攤位售賣港式小食及飲品，讓大家邊歎美食一邊賞花。

香港花卉展覽2025 香港花卉展覽2025 日期：3月14至23日

時間：上午9時至晚上9時

地點：香港維多利亞公園

入場費：全費$14、優惠收費$7 (4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者) 星期一至星期五期間的入場優惠 ．60歲或以上長者免費參觀

．殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)

．30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場