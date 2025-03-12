花深時節2025市集嘉年華 10大攤位+工作坊/打卡花海/活動時間表

深水埗民政事務處舉辦的「花深時節Fête des Fleurs」活動踏入第三年，今年一系列活動由2月中旬延續至3月下旬。活動涵蓋三個不同區域，包括鬱金香社區園圃、全運會深 DUCK 花海花藝裝置及花深市集嘉年華，即睇詳請了解活動時間。
戶外花深嘉年華
是次嘉年華將於D2 Place長義街與長荔街的交界處舉辦活動，屆時整條街道將劃為行人專區。現場將設置舞台、韆鞦花園打卡裝置，以及近60個以花為主題的市集攤位和遊戲區。
韆鞦花園打卡位
嘉年華舉行期間，特設大型浪漫韆鞦花藝打卡裝置。市民走入其中，即可拍出猶如置身童話庭園的美照。只要成為 HAPI CLUB by D2 Place 會員，更可於嘉年華翌日親臨D2 Place一期 G/F辦公室大堂顧客服務處領取一盤曾用作嘉年華花海的鮮花，先到先得，換完即止。
60個花藝工作坊及特色攤檔
市集活動策劃機構LOCOLOCO 及本地生活選物店 #CCCCCc Se/ect Local lifestyle合作主理60個特色市集攤位及花藝工作坊，提供多個趣味精品、手作及花藝工藝坊 免費予市民參與。
花藝工藝坊時間表
|2:30PM
|4:00PM
|5:00PM
|5:30PM
|6:30PM
花藝工藝坊先到先得，滿額即止。
歌手現場演出
今年大會將主舞台設於長荔街D2 Place一期入口處，由中午12時起，將會有不同街頭表演者、歌手等登上舞台獻唱。
演出時間表
|12:00PM
|2:00PM
|2:30PM
|5:30PM – 8:00PM
趣味遊戲攤位
此外，親子出行絕對不能錯過玩嘉年華內的10檔懷舊趣味遊戲攤位，由政府部門、ViuTV CHILL CLUB 、荔園、PowerPlay Arena等主辦，大小朋友都能一展身手，贏走豐富禮品。於D2 Place 場內消費滿指定金額，更可憑收據到指定攤位換取遊戲機會一次！
表演者穿梭街道
大會更特別安排不同表演者穿梭街道，為各位送上即興表演及互動合照。表演者們將化身高蹺小丑、扭波達人、等與眾同樂，為大小朋友留下美好回憶。入夜後的表演亦充滿亮點，ViuTV將會為大家帶來CHILL CLUB推介榜年度推介 24/25 歌手到場拉票演出，炒熱氣氛，讓市民都能沉浸於花海盛宴中。
「花深時節2025」⼀日限定花深市集嘉年華
日期：2025年3月16日(星期日)
時間：中午12時至下午8時
地點：長沙灣長義街 (荔枝角港鐵站D2出口) D2 Place旁
鬱金香社區園圃
由民政處、區議會及饒宗頤文化館合作，館內擺放近5,000枝不同品種和顏色的鬱金香，現已開放予公眾人士賞花。館內3月份將盛開宮粉羊蹄甲及大紅花，更有饒館花節活動如賞花攝影比賽及繪畫比賽、身心靈市集等。
深Duck花海
今年南昌公園的花海首次由花藝師與園境師聯手打造，並邀請長春社義工及區內家庭參與。即日起至3月23日，公園將展出7,000盆各式花卉，共同創作一片美麗花海。
為慶祝全運會，花海設計靈感來自全運會獎牌絲帶，並特別加入1.5米高的深水埗吉祥物「深Duck」的3D運動造型，包括籃球和單車造型，以及羽毛球和球拍花藝裝置，推廣全民運動。此外，活動還設有心靈療癒工作坊和環保樂器工作坊，提供豐富多元的體驗。