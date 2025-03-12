花深時節2025市集嘉年華 10大攤位+工作坊/打卡花海/活動時間表

深水埗民政事務處舉辦的「花深時節Fête des Fleurs」活動踏入第三年，今年一系列活動由2月中旬延續至3月下旬。活動涵蓋三個不同區域，包括鬱金香社區園圃、全運會深 DUCK 花海花藝裝置及花深市集嘉年華，即睇詳請了解活動時間。

戶外花深嘉年華

是次嘉年華將於D2 Place長義街與長荔街的交界處舉辦活動，屆時整條街道將劃為行人專區。現場將設置舞台、韆鞦花園打卡裝置，以及近60個以花為主題的市集攤位和遊戲區。

韆鞦花園打卡位

嘉年華舉行期間，特設大型浪漫韆鞦花藝打卡裝置。市民走入其中，即可拍出猶如置身童話庭園的美照。只要成為 HAPI CLUB by D2 Place 會員，更可於嘉年華翌日親臨D2 Place一期 G/F辦公室大堂顧客服務處領取一盤曾用作嘉年華花海的鮮花，先到先得，換完即止。

60 個花藝工作坊及特色攤檔

市集活動策劃機構LOCOLOCO 及本地生活選物店 #CCCCCc Se/ect Local lifestyle合作主理60個特色市集攤位及花藝工作坊，提供多個趣味精品、手作及花藝工藝坊 免費予市民參與。

花藝工藝坊時間表

2:30PM 冬甩蠟牌 / 乾燥花蠟燭 / 立體乾花畫 4:00PM 浮游花瓶 / 大豆乾花蠟牌 / 乾燥花蠟燭 5:00PM 冬甩蠟牌 5:30PM 浮游花瓶 / 立體乾花畫 6:30PM 大豆乾花蠟牌

花藝工藝坊先到先得，滿額即止。

歌手現場演出

今年大會將主舞台設於長荔街D2 Place一期入口處，由中午12時起，將會有不同街頭表演者、歌手等登上舞台獻唱。

演出時間表

12:00PM YOONA 張運兒 (IG : @yoona_cheung) 演唱 2:00PM 深水埗品牌活動「花深時節2025」Kick Off 2:30PM Training Ground Dance Studio舞蹈表演 2:30PM－3:00PM Kay Chan （[email protected]）演唱 3:10pm－3:40pm 表妹 Mona （IG@barbiengching）演唱 4:00PM－4:40PM Alice 施詩然 （[email protected]）演唱 5:00PM－5:40PM Hey Joe Trio （IG@heyjoetrio）演唱 5:30PM – 8:00PM ViuTV CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25 歌手演唱

趣味遊戲攤位

此外，親子出行絕對不能錯過玩嘉年華內的10檔懷舊趣味遊戲攤位，由政府部門、ViuTV CHILL CLUB 、荔園、PowerPlay Arena等主辦，大小朋友都能一展身手，贏走豐富禮品。於D2 Place 場內消費滿指定金額，更可憑收據到指定攤位換取遊戲機會一次！

表演者穿梭街道

大會更特別安排不同表演者穿梭街道，為各位送上即興表演及互動合照。表演者們將化身高蹺小丑、扭波達人、等與眾同樂，為大小朋友留下美好回憶。入夜後的表演亦充滿亮點，ViuTV將會為大家帶來CHILL CLUB推介榜年度推介 24/25 歌手到場拉票演出，炒熱氣氛，讓市民都能沉浸於花海盛宴中。