花茶養生｜Water Juicery新出玫瑰桃花養顏茶 改善面色暗沉+黑眼圈

踏入6月，紫外線愈來愈猛，除了勤力搽防曬，也可以靠養生茶幫助改善面色暗沉問題。去年成立的養生飲品牌子Water Juicery | Healing Tea，為慶祝品牌成立一週年，推出全新養顏花草茶，將玫瑰及桃花的天然療效兼收並蓄於其中，為花漾茶療系列再添新品。

Water Juicery的舒壓花草茶由註冊中醫師調配，針對改善女士血氣不足及濕重水腫問題，以花入茶，照顧肌、身、心、靈的需要。新出的「玫瑰桃花養顏茶」特別針對炎夏，玫瑰屬健脾降火的天然良藥，有助減輕日曬及濕熱為身體帶來的負面影響。此花草茶成分以玫瑰及桃花為基礎，更加入月季花、桂花及紅棗培製而成，有助寧神減壓之餘，更具活血養顏之效，長期飲用能有助改善女士們面色暗淡無光、色斑、黑眼圈、指甲紫暗的問題，且對改善經痛尤其有效。

花草茶以玫瑰及桃花為基礎，加入月季花、桂花及紅棗培製而成。

玳玳花薏米美纖解茶 輔助修身

除了嶄新養顏配方外，另一招牌配方「玳玳花薏米美纖解茶」亦是初夏瘦身首選，主要成分包括玳玳花及薏米，並搭配蕎麥丶決明子及山楂調配，具促進新陳代謝，解脂消滯的功效，於享用豐盛大餐後飲用，更有助消化通便，輔助修身效果。

花草茶沖泡方法簡單，只需以300至350毫升熱水，「玫瑰桃花養顏茶」浸泡10至12分鐘即可飲用，而「玳玳花薏米美纖解茶」則只需浸泡5至8分鐘。每個茶包可於同一天重複沖泡2至3次，惟孕婦及月經期間不宜飲用。