花見大館市集｜領養植物、環保工作坊 周末好去處必玩(附優惠)

花見大館市集 領養植物、環保工作坊周末好去處必玩(附優惠)（am730製圖）

花見大館2024由 4月4日至4月7日舉行，今年花藝市集以自然、教育及可持續發展為主題，邀請同樣重視環保的本地品牌，為社區帶來豐富多彩的自然空間，凝聚社群。在這片花見綠洲裡，透過領養植物、環保工作坊等適合拍拖或親子樂的活動，到訪的朋友可從中探索身邊生機處處的花卉和植物，學習及了解大自然。

Home Sweet Florist、Morning Hibiscus及nao florist重新定義花卉藝術，種瓜得花則以季節限定有機蔬果、期間限定菜束花等，帶領訪客感受一分耕耘、一分收穫的滿足。Green Egg Store帶來千姿百態的多肉植物，而植誌則介紹獨特又多變的觀葉植物，令種植不再單調，將植物、家居和生活連繫。緣木種子利用種子和樹枝設計出多款工藝品，推崇再生綠色智慧。COMMON ROOM 337 社區小客廳是一個把環保、工作坊、寄賣、 社區等元素連結起來的空間，藉此凝聚社區。生活品牌BeCandle及香丘分別帶來優質本地製造蠟燭及天然無害的香產品，為家居創造獨有香氣。另外，餘果香港、地衣菓子和nüte以本地或自然食材炮製的美味佳餚，讓訪客一嚐自然風味。本地種植以 「香港天然滋味」為題，為今年花見大館特別設計多款以本地農產品為主角的特色飲品及茶點，包括全新風味的氮氣冷泡咖啡、梳打飲品、小丸子及西式包點；更與合作伙伴一念素食、餘果香港及 Cookies Smiles，為訪客帶來特色素點心、曲奇和康普茶等。

$50優惠 凡於花見大館内消費滿$500港元，即可獲價值$50大館購物餐飲現金券，於指定商戶使用，體驗「花見大館」限定優惠。 訪客除了可於市集欣賞及選購郁蔥花草，更可與星期綠工作室了解各種寶貴種植知識。無論是新手或具經驗的栽種者，都歡迎與星期綠工作室交流護理觀葉植物及鮮花的知識，開展自己的種植生活，與大自然建立更親近聯繫，讓城市人於日常都能獲得花草療癒。 品嘗On the Hill Coffee Bar花香淺烘培咖啡 大館內的商戶餐廳亦呈獻多款猶如藝術品的花卉視覺特飲及美饌 。當中包括The Chinese Library特製的花藝盆栽甜品「春意盎然」，以豆腐奶凍配搭抹茶蕨餅及拖肥軟糖；樂茶軒帶來大館店限定的雞尾酒「薔薇之戀」；Madame Fù - Grand Café Chinois則推出層次豐富的「莓果幸福交響曲：玫瑰紅莓果醬蛋糕杯」；而Botanical Garden更為「花見大館」調出頂級 gin and tonic，讓大家呷出英式古典庭院的盎然綠意；On the Hill Coffee Bar則特地換上帶有花香的淺烘培咖啡豆，讓每款咖啡嚐起來啖啖玫瑰香撲鼻。

植物領養日期︰4月8日 「花見大館」將秉持可持續發展的原則，於活動過後，開放所有盛開的花卉及植物給市民領養，讓繽紛的園藝裝飾點綴不會因活動完結而浪費。訪客可透過植物領養服務，把心水植物帶回家栽種，將大自然氛圍延續到家中。領養植物數量有限，先到先得。 領養日期：2024年4月8日

植物領養時間：11am – 1pm

植物領養地點：「花見大館」正門（大館檢閱廣場）

花漾主題藝術及工作坊 實踐環保生活 自然之旅當然不止步於大館檢閱廣場，訪客可參與PAP Studio、愛畫室和Phoenix Sweets呈獻的三個花卉工作坊，或參觀土壤文創的日本竹藝美術展。參加者可於PAP Studio拼湊出五彩十色的玻璃，發揮創意鑲嵌玻璃拼圖，製作出獨一無二的小花瓶。愛畫室則會帶領參加者製作乾花香薰燈，選擇自己喜歡的花材，配上夜燈功能，集美觀與實用於一身。而Phoenix Sweets的花藝師將準備好季節性花材，分享花藝知識並教授插花技巧，帶領參加者創作屬於自己的春季花籃，無論是初學者還是花藝愛好者，都歡迎發揮無限創意。

土壤文創特地帶來日本竹藝美術展，展出由日本竹藝家松本破風以扁平竹片編織和組裝的立體作品，帶領大家欣賞「日本竹藝之美」。松本先生傳承竹編⼤師飯塚⼩玕斎的風格，以剝離、壓平和塑形來表現竹的天然美態。

