英國旅遊探親｜走訪97回歸前登港英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」 三度訪港 英女皇都住過！

蘇格蘭和香港兩地看似南轅北轍，但原來在愛丁堡有架前英國皇家遊艇，退役前最後一程就是接載英國皇室成員訪港，出席97年香港主權交接儀式，跟香港歷史甚有淵源，將來有機會來旅行探親的話不妨前來參觀。
文：Heidi
鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局、The Royal Yacht Britannia 不列顛尼亞號
英國皇家遊艇三度訪港
不列顛尼亞號Her Majesty's Yacht Britannia在1953年正式啟航，由英女皇伊利沙伯二世親自命名，並主持下水禮，而1997年12月11日舉行的退役儀式英女皇亦有出席。在服務英國皇家的44年，不列顛尼亞號曾遊歷過135個國家，接載過多位皇家成員和各地名人高官，包括英女皇、戴安娜王妃、現任英皇查理斯三世，以至英國前首相邱吉爾、美國前總統克林頓等人，絕對星光熠熠。不列顛尼亞號曾經三度到訪香港，首次是菲臘親王在1959年訪港，第二次事隔27年，英女皇伊利沙伯二世在1986年結束訪問中國的行程後前往香港展開英女皇訪港行程，最後一次就是接載現任英皇查理斯三世及前港督彭定康離開香港。
蘇格蘭愛丁堡人氣景點
不列顛尼亞號退役後被私人公司收購，永久停泊在蘇格蘭愛丁堡利斯港的海運碼頭，成為當地最熱門的旅遊景點之一，開放予公眾買票入場參觀，一探當年皇家成員在海上生活的時光。不列顛尼亞號全長412英尺，除英女皇及菲臘親王的專屬臥室外，有近多達18間客房供軍官及賓客使用，規模好比小型遊輪，同時氣派和實用性兼備。船上每個設施都有語音導航介紹，有多國語言選擇，最驚喜的是竟然有得揀選廣東話導航，香港人來到都可以零距離了解船上資料。
查理斯、戴安娜王妃大婚渡蜜月專船
樓高五層的不列顛尼亞號尤如海上大宅，大致可分成前廳、主人客、客房、廚房，另外由於戰時被設計成醫療船，因此更設有醫務室和手術室，由醫療部門首席醫療官駐船，專責照顧軍官和船員，但英女皇在船上則會交由皇家外科醫生照顧。船上對外開放近八成設施，當中英女皇臥室、皇室會客廳、皇室宴會廳、軍官休息室等等都值得細看，如果你是忠實的皇家迷，來到現場或許可以從細節可以窺探當時船上的景象。參觀完一圈別心急離開，記得到甲板上的Royal Deck Tea Room用餐，飲杯茶，食件英式鬆餅，感受在空氣間迴盪的英式優雅。
Royal Yacht Britannia
地址：Ocean Dr, Leith, Edinburgh EH6 6JJ, United Kingdom