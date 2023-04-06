英國旅遊探親｜走訪97回歸前登港英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」 三度訪港 英女皇都住過！

蘇格蘭和香港兩地看似南轅北轍，但原來在愛丁堡有架前英國皇家遊艇，退役前最後一程就是接載英國皇室成員訪港，出席97年香港主權交接儀式，跟香港歷史甚有淵源，將來有機會來旅行探親的話不妨前來參觀。

文：Heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局、The Royal Yacht Britannia 不列顛尼亞號

英國皇家遊艇三度訪港

不列顛尼亞號Her Majesty's Yacht Britannia在1953年正式啟航，由英女皇伊利沙伯二世親自命名，並主持下水禮，而1997年12月11日舉行的退役儀式英女皇亦有出席。在服務英國皇家的44年，不列顛尼亞號曾遊歷過135個國家，接載過多位皇家成員和各地名人高官，包括英女皇、戴安娜王妃、現任英皇查理斯三世，以至英國前首相邱吉爾、美國前總統克林頓等人，絕對星光熠熠。不列顛尼亞號曾經三度到訪香港，首次是菲臘親王在1959年訪港，第二次事隔27年，英女皇伊利沙伯二世在1986年結束訪問中國的行程後前往香港展開英女皇訪港行程，最後一次就是接載現任英皇查理斯三世及前港督彭定康離開香港。