英國旅遊｜湖區、約克等五個倫敦近郊好去處推介 白禮頓「周杰倫」非去不可

隨著近年不少港人移居英國，英國成為了探親兼旅遊的國家。去英國旅遊，第一時間就會想起廣為人知的倫敦，其實還有很多好玩的城市等待發掘！

Stoke-on-trent (特倫特河畔斯多克) Stoke-on-Trent是英國知名的陶瓷小鎮，位於中部地區。Stoke-on-Trent從17世紀開始已經出產瓷器，產業到工業革命時期更為興盛，擁有悠久瓷器製作的歷史。參觀Potteries Museum & Art Gallery 可了解更多Stoke-on-Trent的陶瓷產業發展歷史。另外推薦到Emma Bridgewater參加陶瓷上色體驗及參觀工廠，適合大人和小朋友參與，價錢由20鎊至54鎊不等，視乎活動內容。完成後的陶瓷作品，會在一個月後免費寄到英國境內地址。 Potteries Museum & Art Gallery 營業時間： 星期三至星期六 10:00-17:00 星期日 11:00-16:00 地址： The Potteries Museum, Bethesda St, Hanley, Stoke-on-Trent ST1 3DW Emma Bridgewater 營業時間： 星期一至星期六 9:00-17:00 星期日 10:00-16:00 地址： Lichfield St, Hanley, Stoke-on-Trent ST1 3EJ



Brighton (白禮頓) 喜歡看自然風光的，就要來白禮頓（又名布萊頓）。Brighton有不能錯過的白崖、海灘、觀光塔等等，可以玩上一整天。從倫敦坐火車出發到白禮頓，約需一小時，而且有火車直達，無需轉站。白禮頓市內熱鬧，是英國熱門旅遊地區，非常遊客友善。另外從白禮頓到白崖約需一小時三十分鐘，白崖地型陡峭，最好穿著行山鞋遊覽。但風景很美麗，是電影《赎罪》和周杰倫MV的取景地。



Lake District (湖區) 湖區在2017年被列入世界自然遺產，位於西北地區，比較近曼徹斯特，是英國國家公園之一。湖區由14個大大小小的湖組成，旅客一般會以遠足行山方式欣賞湖區，另外也可以乘坐遊覽船繞湖一周，不同角度欣賞湖區的山色。由於湖區範圍廣大，建議首次旅遊可從溫德米爾（Windermere）、安布塞德（Ambleside）和格拉斯米爾（Grasmere），這三個著名小鎖入手。如果帶同小朋友到訪，建議重點遊玩溫德米爾，這裡有彼得兔世界博物館，還有很多精緻手信可以買回家。 彼得兔世界博物館 營業時間： 每天10:00-17:30 地址： Crag Brow, Bowness-on-Windermere, Windermere LA23 3BX



York (約克) 約克是一個充滿歷史建築的城市，以步行方式都可到達所有主要景點，包括約克城牆、約克美術館、約克博物館等等。當中以Shambles（肉舖街）最具代表性，街道以鵝卵石鋪成，設計狹窄的街道，是中世紀時人們避免太陽直接照射在生肉上。現時Shambles已經沒有肉舖，反而小店、手信店林立。此外，很多人都說肉舖街是哈利波特的斜角巷原型，是哈利波特影迷不能錯過的打卡位。

