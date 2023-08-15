英國梨新作｜Jo Malone London英國梨找到新的另一半？靈動甜豌豆花帶來溫暖氣息/限量閃爍玻璃瓶

提起Jo Malone London，一定會記起其最具經典香味——英國梨與小蒼蘭，花果香深得不少女士的喜愛。品牌今季新出「英國梨與甜豌豆花古龍水」，清甜飽滿的英國梨邂逅了輕盈舒心的甜豌豆花香，豐盈的果實被柔美的淡粉色豌豆包裹，融入粉色白麝香的基調，結合出煥然一新的花果香氣，帶來溫暖愉悅的舒心氣息。

Jo Malone London精心細選獨受英國皇室鍾愛的威廉梨，靜候梨身由青澀翠綠漸變成初熟金黃的一刻，捕捉飽滿且多汁誘人，綻放恰到好處的清甜香氣，既不青澀，亦不甜膩，完美還原梨子完美初熟一刻的獨特香甜，成就芬芳四溢的梨香之最。多汁的英國梨果，相遇如含羞少女般的粉嫩甜豌豆花，為澄淨的梨香注入柔美粉色白麝香基調，完美煥發澄澈靈動的甜豌豆花香，締造意想不到的全新芬芳驚喜。

一瓶一梨 獨家研發「原梨」萃取技術

英國梨與甜豌豆花古龍水與英國梨與小蒼蘭古龍水同樣以品牌最新獨家研發的技術，利用食品產業原料的升級再造，提取100%全天然梨果精粹製作而成，每瓶盛載一顆原隻梨子的精粹，還原最新鮮的誘人梨香，貫徹英倫一絲不苟的美學風格。兩款香調均盛載於精緻剔透的全新限量版工藝玻璃香氛瓶中，同時推出一系列居室香氛與沐浴及身體限定套裝，令系列更圓滿。

全新工藝玻璃版英國梨與小蒼蘭系列及英國梨與甜豌豆花古龍水，將在全線精品店與官方網店(8月15日)及專櫃 (8月18日)登場。