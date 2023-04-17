英國自由行必食｜用$440歎全愛丁堡最高質英式下午茶 336年歷史中世紀貴族莊園

傳統英式下午茶以三層糕餅架滿載著鹹甜美點，氣味甜美芬芳，配以經典熱茶和咖啡，是不少女士與知己好友最愛的假日活動。如果你也喜歡在香港吃酒店下午茶，下次到蘇格蘭愛丁堡旅行，行程再忙，都一定要安排來到五星級酒店Prestonfield House，豪歎一次正宗傳統英式下午茶！

文：Heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局、Prestonfield House

英國求婚勝地 貴族莊園五星級酒店

愛丁堡整個城市都有著濃厚的歷史氣息，建築物外牆的每片磚石都自帶故事，城內處處都是數百年歷史的古建築，幾百年來如出一轍。今次介紹的Prestonfield House是一座位於愛丁堡的五星級酒店，由中世紀貴族莊園改建而成，保守估計至少336年歷史，多年來幾經易手，輾轉變成今日的星級酒店。酒店內共設有18間奢華客房以及5間浪漫套房，全都各有特色，另外亦有3間餐廳，主力供應高質西餐、下午茶和私人宴會包場。別以為地方靚就一定不靠近市區，從市中心乘搭的士前往都不過十分鐘車程，Prestonfield House整體私隱度高，不少人都專程來求婚和設宴，就連英女皇80歲生日的時候都曾經到訪過。