英國自由行必食｜用$440歎全愛丁堡最高質英式下午茶 336年歷史中世紀貴族莊園

傳統英式下午茶以三層糕餅架滿載著鹹甜美點，氣味甜美芬芳，配以經典熱茶和咖啡，是不少女士與知己好友最愛的假日活動。如果你也喜歡在香港吃酒店下午茶，下次到蘇格蘭愛丁堡旅行，行程再忙，都一定要安排來到五星級酒店Prestonfield House，豪歎一次正宗傳統英式下午茶！
文：Heidi
鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局、Prestonfield House
英國求婚勝地 貴族莊園五星級酒店
愛丁堡整個城市都有著濃厚的歷史氣息，建築物外牆的每片磚石都自帶故事，城內處處都是數百年歷史的古建築，幾百年來如出一轍。今次介紹的Prestonfield House是一座位於愛丁堡的五星級酒店，由中世紀貴族莊園改建而成，保守估計至少336年歷史，多年來幾經易手，輾轉變成今日的星級酒店。酒店內共設有18間奢華客房以及5間浪漫套房，全都各有特色，另外亦有3間餐廳，主力供應高質西餐、下午茶和私人宴會包場。別以為地方靚就一定不靠近市區，從市中心乘搭的士前往都不過十分鐘車程，Prestonfield House整體私隱度高，不少人都專程來求婚和設宴，就連英女皇80歲生日的時候都曾經到訪過。
英國旅行必食 傳統英式下午茶
Prestonfield House最有名氣是英式下午茶，每位盛惠45英鎊（約$440港元），雖然價錢比香港酒店貴一兩成，但只要客人一踏入餐廳，就頓覺超值。用餐空間設於酒店大堂二樓位置，酒紅色的印花牆紙、天花板上的立體浮雕、充滿歷史感的掛畫和花瓶，還有柴火火爐傳來啪嗒啪嗒的聲響，彷彿一秒間穿越到數百年前的貴族生活之中。單憑建築環境，早就值回票價。而食物同樣在水準之上，套餐總共有13款食物，加上17款茶葉任君選擇。當中經典英式下午茶必備的英式鬆餅口味非常正宗，餐廳做得鬆軟，富有牛油香，配上clotted cream，甜而不膩。另外還有煙三文魚酸奶油辣根三文治、鴨蛋蛋黃醬西洋菜三文治、蜜烤豬肩肉芥末蛋黃醬三文治、開心果馬卡龍、牛奶巧克力蛋糕、檸檬橙胡蘿蔔蛋糕、青蘋果餡餅等等美點，賣相沉實而味道佳。
Prestonfield House
地址：Priestfield Rd, Edinburgh EH16 5UT, United Kingdom
網址：https://www.prestonfield.com