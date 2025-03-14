英國詩賦藥店首度進駐LUSH Deep Sleep鎂鹽按摩芭返貨 每人限購兩件

LUSH大熱甜睡時光鎂鹽按摩芭(Deep Sleep Magnesium Massage Bar)去年在Threads上大熱，全港門市及網店在短短2天內售罄，香港、澳門、台灣及日本店數度斷貨，更被網民形容是「一秒入睡」！主張身心靈放鬆的LUSH，有感現代人的繁忙步伐與社交媒體爆炸下承受極大壓力，決定將英國的詩賦藥店(Poetry Pharmacy)帶來香港，推出「詩賦藥店 - 詩眠之夜」限定店，為大家開立「詩詞處方」，透過充滿香氣與美好成分的產品，幫助大家滋養心靈，找回甜睡時光。LUSH更宣布甜睡時光鎂鹽按摩芭於即日(3月14日)起返貨，但每人限購兩件，消息指貨量只有數千件，如果想買的朋友記得把握今個周末入貨了！

LUSH的鎂鹽按摩芭被喻為「一秒入睡神器」，主要成分包括鎂鹽、薰衣草、洋甘菊和橙花精油，有助睡眠和放鬆，舒緩肌肉同時能改善睡眠質量，自從去年有人在Threads上分享後，即時在香港、澳門、台灣及日本被搶購，連帶含有薰衣草成分的LUSH睡公主與甜睡系列，亦成為店内的明星產品，反映香港人對睡眠與身心靈健康十分「渴市」。

近 7 成香港人過去半年曾有失眠 根據香港中文大學一項調查顯示，近7成香港人在過去半年曾有失眠問題。調查更指出，25% 的受訪者表示失眠影響其日常生活。香港精神健康動力基金會亦於去年3月發表調查報告，發現逾一半本地受訪者曾出現失眠症狀，部分甚至每周至少失眠兩次，影響日間的精神及情緒狀態。

LUSH 詩賦藥店 － 詩眠之夜 期間限定店

詩詞有助治療老人認知障礙 為幫大家減壓，LUSH即日起將英國詩賦藥店(Poetry Pharmacy)帶來香港，共同推出「詩賦藥店 - 詩眠之夜」限定店，目前詩賦藥店在英國有2間分店，當初開設詩賦藥店(Poetry Pharmacy)的動機非常單純，除了發現詩詞文學對認知障礙老人的治療有幫助外，創辦人Deborah Alma分享道：「希望大家可以繁忙生活按下暫停鍵，靜下心來，好好反思一下自己真正需要的是什麼。這樣做比吃失眠藥更好。」

100%手工製作的詩詞藥罐 既然吃失眠藥不好，LUSH就推出「另類安眠藥」——詩詞。大家在店內透過揀選不同心靈需求，找出適合自己的詩詞藥罐，罐內有不同的詩句療癒心靈。今次合作LUSH以睡眠為題，特地推出10款相關的詩籤藥罐，包括一夜好眠、失眠之夜、社交媒體排毒、靜心自觀、忠於自我等心情狀況，作為大家繁重生活的解藥，由於詩籤藥罐皆100%手工製作，因此也是數量有限，售完即止。大家走入詩賦藥店，不單可以選購LUSH的產品，亦可以選購與睡眠有關的書籍及詩書，讓大家透過文字的力量放鬆神心。

10款詩籤藥局藥罐可配搭LUSH的不同香氣產品，讓大家一覺好眠。 詩籤藥局藥罐：一夜好眠 Sleeping Pills 一夜好眠主打如熱飲般的舒心花香，配上忘憂的詩詞，讓愁緒頓時化為泡影，徐徐進入夢鄉。 推薦搭配：睡公主沐浴露、睡公主潤膚乳、睡公主泡泡浴芭、醉人薰衣草身體噴霧

詩籤藥局藥罐：一夜好眠 Sleeping Pills $95

詩籤藥局藥罐：失眠之夜 Insomnia Pills $95 洋甘菊、薰衣草與鎂鹽的放鬆組合，從浸浴、按摩到香氣，伴大家走過放鬆之旅。 推薦搭配：酣甜美夢香膏、甜睡時光鎂鹽按摩芭、甜睡時光瀉鹽方塊、醉人薰衣草身體噴霧

詩籤藥局藥罐：失眠之夜 Insomnia Pills $95

詩籤藥局藥罐：靜心自觀 Mindfulness Pills $95 散發溫暖舒心大地氣息的檀香與乳香，配上引人入勝的詩詞，為大家撥開心頭烏雲。 推薦搭配：藍天白雲泡泡浴芭、明月樹影香水

詩籤藥局藥罐：靜心自觀 Mindfulness Pills $95

詩籤藥局藥罐：放鬆一下 Chill Pills $95 柑橘與草本交織的清新香氣，從沐浴、浸浴到按摩再配上撫慰人心的詩詞，感受如陽光穿透雲隙灑下的清新，享受片刻寧靜。 推薦搭配：璀璨星河沐浴露、璀璨星河汽泡彈、璀璨星河泡泡浴芭、圓滿結局鎂鹽按摩芭、珍愛香水

詩籤藥局藥罐：放鬆一下 Chill Pills $95

詩賦藥店 － 詩眠之夜 期間限定店詳情 香港 銅鑼灣記利佐治街分店： 日期：即日起至4月13日 地址：銅鑼灣記利佐治街2-10號香港大廈Q號鋪地下至M樓 營業時間：12：00 - 21：30 澳門 議事亭前地分店： 日期：即日起至4月13日 地址：澳門賣草地街13-15號 營業時間：10：00 - 22：00