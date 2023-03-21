英國買樓｜異地買樓易中伏？居英港人教路！盤點5個異地買樓陷阱位+壓價貼士 預售樓花/週邊環境要小心！

近年不少港人都選擇在英國置業，但始終是在異地買樓，因此可能會遇上不少買樓陷阱，令自己得不償失。以下就盤點5個異地買樓陷阱位，同時教大家3個方便壓價的貼士，讓大家可以安心在異地置業。

英國買樓陷阱｜預售樓花／爛尾樓 有些港人偏向選擇新建落成的一手樓作自住或投資使用，而這些一手樓盤大部份都需要通過購買預售的樓花購入，但英國的樓花與香港不一樣，並沒有確實的建成日子，因此收樓的日子亦會變得遙遙無期。而如果預售樓花未能如期建成，甚至遇到英國地產發展商清盤，便有機會出現「爛尾樓」的問題，買家有機會無法追討賠償金之外，還有可能失去訂金，令到投資打水漂。因此在購買一手樓的時候建議盡量避免購入仍在預售的樓花，選擇已經有現樓的一手樓較有保證。如果真的想購入樓花，則建議先了解其地產發展商(House builders)的信譽及建築經歷，以免不幸購入「爛尾樓」。

英國買樓陷阱｜週邊環境、治安 不少家長為了舉家移民都會為小朋友尋找校網比較方便或近市中心的黃金地段居住，但除了關心校網及交通配套外，週邊的環境亦特別重要，特別是治安問題、附近居住人群種族等都會影響家長和小朋友的日常生活。因此睇樓的時候除了留意樓宇內部，外部亦是需要關注的重點之一，可以在睇樓的時候多留意附近居住的人士，以防之後居住時遇到歧視問題或危險。 建議可以先向房東或物業代理查詢，並在相關的網站查閱附近治安，例如可通過Metropolitan Police 了解不同英國地區的治安資訊，或是搜尋該地區的犯罪率地圖(Crime Rate Map)從中找出較為安全的地方居住。

英國買樓陷阱｜永久業權VS租賃業權 英國的樓宇主要分為永久業權(Freehold)及租賃業權(Leasehold)，如果並非居住在永久業權的地皮上，每年買家便需要向業主繳交地租(Ground Rent)及管理費(Service Charge)。一般而言基本的地租約500磅，但由於法律容許業主在物業年期內增加地租，有些業主甚至會每10年增加至雙倍地租，令到成本大為增加。由於租客未必受到業權問題所約束，買家有機會需要自行承擔地租支出，因此無論自住或放租都需要特別注意業權問題，以方便計算總成本開支。

英國買樓陷阱｜驗樓後續 通常購買樓宇後都需要聘請測量師(surveyor) 驗樓，進行房屋評估(snagging survey)，並作詳細的建築報告(homebuyers report)，如果在驗樓的過程中發現不少問題，便需要與律師一起向賣家提出合約，讓賣家承諾在交樓前可以將問題解決。如果省略掉這個步驟，買家有機會需要自行承擔事後的修葺問題，令到成本大增。

英國買樓陷阱｜實地睇樓方便壓價 由於英國曾經發生過不少冒充業主買賣樓宇的騙案，比起選擇委託代理或直接通過網上圖片確認購買樓宇，建議盡量進行實地考察，一來可以防止假冒業主問題，二來可以避免圖文不符或尺寸不實的問題，特別是面對樓齡較舊的二手樓時，由於未必可以從照片中清楚了解樓宇的真實情況，因此有機會以較昂貴的價錢購買樓宇，親身睇樓便較較容易進行壓價。 如果真的沒有辦法親身前往進行實地睇樓，建議可以通過代理經紀進行視像睇樓，而選擇經紀的同時亦需要特別小心，以防他與業主串通詐騙。