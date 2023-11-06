英國買樓｜3大買樓網站推介 程序／費用／稅項／首期需知【附12種涉及費用詳情+3大按揭分別】

英國買樓｜英國買樓前必讀！買樓程序／費用／稅項／按揭需知【附12種涉及費用詳情+3大按揭分別】

近年不少人都對在英國置業越來越關心，由於在異地進行樓宇買賣，因此一定會較為不熟悉。以下就為大家整理了在英國的買樓程序、一手樓及二手樓分別、買樓費用及稅項開支、按揭須知及買樓後支出的資料，讓大家在英國買樓前可以做足功課，計算好需要支付的金額，以免超出個人可償還的能力。

不少港人都會通過物業代理來進行在異地買樓的交易，一來對異地買樓措施並不熟悉，二來亦有機會存在溝通問題，因此通過代理進行交易便可節省時間。不過其實在英國置業的買樓程序基本上與在香港雷同，可以自讓或通過物業代理進行交易，而一手樓和二手樓的買賣程序和收費亦有再細分，因此購買時需要特別注意。

英國的一手樓大致分為預售的樓花及立刻入住的現樓，樓花一般可以通過海外或英國地產代理在港舉辦的展銷會來了解詳情及購買，不過需要留意只有預期的落成日子，因此有機會影響入住或移民計劃。新盤的現樓則因買入後便可以立刻入住，因此價格亦較預售的樓花高，同時十分搶手，需要與別人鬥快「搶樓」。

英國買樓｜買樓費用／稅項

與香港同樣，在英國買樓時需要繳付不同的費用或稅項，初期費用包括訂金、首期、代理費用等，當落實後亦要繳交各種稅項，因此建議了解整體開支後才決定購入樓宇。

1. 訂金

當決定買樓後，需要先支付訂金作保證，英國一手樓的訂金大概為約2,000英鎊至10,000英鎊不等，而二手樓一般都需要與賣家議價。

2. 律師費

當支付訂金後便可以委託律師處理買賣合約，而委託律師一般可以透過中介或自己尋找，律師費價格約在1,500英鎊左右，服務內容包括協助買家處理按揭上的金錢來往、處理買賣合約、遞交證明文件等。由於始終是在異地進行樓宇買賣，建議選擇信譽良好及擁有豐富經驗的律師協助進行交易。

3. 測量費

由於在英國買樓時需要一份詳細的建築報告，因此需要聘請測量師(surveyor) 驗樓，進行房屋評估(snagging survey)，並作詳細的建築報告(homebuyers report)，測量費價格一般在200 至500英鎊不等。特別對於二手樓買家來說，一份詳細的建築報告有助方便日後與賣家溝通及議價，因此建議選擇擁有豐富經驗的測量師進行。

4. 英國印花稅

每名買家在英國購買樓宇便需要支付樓宇印花稅，125,000英鎊以下的物業可獲豁免繳付印花稅，而豁免額以上的印花稅率則由2%-12%不等。與香港同樣，首次置業的印花稅與再度購買物業的印花稅率亦有所不同，因此需要了解清楚後才決定使用誰人身份購買物業。

5. 代理費用(如適用)

由於網絡服務發展迅速，因此不少人都通過英國的買樓網站進行交易，不但可以直接聯繫買家，而且可以省卻代理費用。但如果經過中介代理介紹話尋找物業，則需要像香港一樣繳付代理費用，費用由1,000至4,000英鎊不等，一般按樓盤的價格而定。

6. 按揭安排費(如適用)

如果需要通過按揭的形式買樓，不論通過香港或英國銀行承造按揭，銀行都會向買家收取按揭安排費（Arrangement Fee），部分銀行更會收取高達樓價2%的安排費，因此尋找銀行進行按揭時，最好先了解其安排費詳情。

7. 按揭中介費(如適用)

若通過按揭經紀(Mortgage Broker)進行按揭，買家便需要繳付中介費(Broker Fee)，一般而言除了繳付約500至800英鎊的中介費用外，還有機會需要繳付約300至500英鎊的物業估價費(Valuation Fee)，不過其估價費按銀行而定，可以在進行按揭前先做足功課。