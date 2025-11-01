英美兩大品牌Levi's X Barbour聯手 演繹百年傳統工藝設計

這次聯乘，兩大品牌將Barbour的招牌蠟面棉布、Levi's的經典牛仔布精髓融合，推出一系列兼備機能、耐用與恆久美學的限量版外套、服飾及配飾。每件單品均向兩個品牌世代相傳的工裝根源和匠心致敬，探索功能與造型如何合一，展現匠人精神。

主打5款外套 結合雙方設計特質

這次合作主打5件外套，均備有Barbour 標誌性圓形拉鏈扣、燈芯絨領及雙品牌collar pin。Levi's x Barbour Spey蠟面外套，以煙草色蠟布重新演繹Barbour經典剪裁，配以啡色燈芯絨領及內袖口。而袋蓋則呼應Levi's經典弧形輪廓，配備Trucker牛仔外套風格的袖口與下襬，以及Levi's復古後腰束帶扣。

Levi's x Barbour Bedale外套推出兩款獨特設計，深海軍藍色沙漠蠟面版本，配以黑色燈芯絨領；另一款為牛仔工裝風格版本，採用三重加固車線、復古黃銅金屬飾邊及樹脂洗水效果。Levi’s x Barbour Type II蠟面外套用上最傳統的經典橄欖綠色，配以啡色燈芯絨領；而Type II牛仔版本則採用中度洗水靛藍牛仔布，配襯極具Barbour風格的綠色燈芯絨領。