熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-01 14:00:00

英美兩大品牌Levi's X Barbour聯手 演繹百年傳統工藝設計

分享：
英美兩大品牌Levi's X Barbour聯手 演繹百年傳統工藝設計

英美兩大品牌Levi's X Barbour聯手 演繹百年傳統工藝設計

美國牛服經典Levi's，與英國皇室御用品牌Barbour，兩大品牌的功能性設計享譽全球，今個秋季雙方決定推出聯乘系列，完美結合兩者實用與型格為核心的品牌理念，透過創新演繹經典設計手法，展現兩個傳奇品牌的精髓。

 

這次聯乘，兩大品牌將Barbour的招牌蠟面棉布、Levi's的經典牛仔布精髓融合，推出一系列兼備機能、耐用與恆久美學的限量版外套、服飾及配飾。每件單品均向兩個品牌世代相傳的工裝根源和匠心致敬，探索功能與造型如何合一，展現匠人精神。

 

 

蠟面外套以煙草色蠟布，演繹Barbour經典剪裁，外套口袋內襯採用Moleskin厚棉布，貫穿雙品牌細節，將戶外機能與美式西部工裝基因巧妙結合。 Levi's x Barbour Spey蠟面外套 $4,790 Levi's x Barbour Bedale蠟面外套 $4,990 Levi's x Barbour Type II蠟面牛仔褸 $3,990

主打5款外套 結合雙方設計特質

這次合作主打5件外套，均備有Barbour 標誌性圓形拉鏈扣、燈芯絨領及雙品牌collar pin。Levi's x Barbour Spey蠟面外套以煙草色蠟布重新演繹Barbour經典剪裁，配以啡色燈芯絨領及內袖口。而袋蓋則呼應Levi's經典弧形輪廓，配備Trucker牛仔外套風格的袖口與下襬，以及Levi's復古後腰束帶扣。

Levi's x Barbour Bedale外套推出兩款獨特設計，深海軍藍色沙漠蠟面版本，配以黑色燈芯絨領；另一款為牛仔工裝風格版本，採用三重加固車線、復古黃銅金屬飾邊及樹脂洗水效果。Levi’s x Barbour Type II蠟面外套用上最傳統的經典橄欖綠色，配以啡色燈芯絨領；而Type II牛仔版本則採用中度洗水靛藍牛仔布，配襯極具Barbour風格的綠色燈芯絨領。

 

 

adblk5
松柏綠連帽衛衣，其聯乘圖案把Barbour經典燈塔標誌與Levi's雙馬拉車標識合而為一。 (正面)Levi's x Barbour連帽衛衣 $1,390 (背面)Levi's x Barbour連帽衛衣 $1,390 Levi's x Barbour 568 寬鬆牛仔褲 $1,590 Levi's x Barbour 578 燈芯絨褲 $1,290

褲款衛衣同樣精彩

褲款方面，Levi's x Barbour 578 打摺燈芯絨褲以深褶設計，錶袋位更有Barbour字樣刺繡。此外還有寬鬆牛仔褲款的Levi's x Barbour 568，採用深色仿舊效果呈現，同樣配備內袋印花圖案和格紋包邊細節，凸顯滿載歲月痕跡的真實質感。系列還包括一件重磅Levi's x Barbour松柏綠連帽衛衣、圖案tee，並以蠟面帽作結，橄欖綠色的蠟面布料，內襯經典格紋內裡，復古黃銅扣帽邊飾有 Levi's紅旗。

 

發售點：尖沙咀海港城及旺角朗豪坊Levi's專門店

網站：Levi.com.hk

牛仔工裝風格版本的Barbour Bedale外套，採用三重加固車線，呈現真實耐磨質感。 Levi's x Barbour Type II 牛仔褸 $2,690 Levi's x Barbour Bedale牛仔外套 $3,890 Levi's x Barbour蠟面帽 $590

追蹤am730 Google News