茶葉可以回沖幾次？綠茶/紅茶等5大方法 附水溫+時間+比例

不少人愛喝茶，但其實每款茶都有不同的沖泡方法，需要按茶葉的特性沖泡才可令茶味充分地發揮。以下就盤點綠茶/紅茶/黑茶等5大常見茶葉沖泡方法，附上沖泡水溫、時間、比例及次數，讓大家可以以最正確的方法沖茶，以防浪費上好的茶葉。

沖茶秘訣｜綠茶 綠茶著重其鮮度，因此泡茶時要保持其新鮮茶葉的口感和鮮嫩的顏色，水溫不宜太過高温，同時可以玻璃杯沖泡，以方便觀察其形態及以防水温過高。 綠茶沖泡水溫：85℃ 綠茶沖泡時間：2-3分鐘，沖泡時不宜蓋上茶蓋 綠茶沖泡比例：茶葉3g：水150mL 綠茶沖泡次數：3-4次

沖茶秘訣｜白茶 白毫銀針、白牡丹、壽眉等白茶均為老茶，因此建議以煮茶的方式處理，令茶味更出味。而存放超過3年以上的老白茶則可以沖泡和煮飲，約沖泡5次後便能放入煮茶壺中，利用高温熱水煮茶，而煮茶時間則可按個人口味進行調整，喜歡濃茶便加長煮茶時間。 白茶沖泡水温：85～100℃(嫩度較低的壽眉可以用較高温的滾水沖泡) 白茶沖泡時間：新白茶10秒；老白茶15秒 白茶沖泡比例：茶葉5g：水量150mL 白茶沖泡次數： 7-8次

沖茶秘訣｜紅茶 如果沖泡紅茶的時間過久，有機會讓紅茶出現酸澀味，因此紅茶不宜沖泡過久，加水後便需盡快倒出飲用，而且水和茶葉也不可以接觸過久，出湯後需盡快把蓋子打開散熱，讓紅茶可以保持清甜爽口。 紅茶沖泡水温：90℃ 紅茶沖泡時間：先用少量熱水沖泡30秒至1分鐘，然後再沖泡至八分滿，待2至3分鐘後即可飲用。 紅茶沖泡比例：茶葉5g：水120mL 紅茶沖泡次數：5-6次

沖茶秘訣｜青茶 青茶又為烏龍茶，通常都需要以功夫茶的沖泡方法才可保持其高香悠長的韻味，沖泡方法較其他種類的茶葉講究，不但建議使用小壺和小杯等功夫茶的茶具沖泡，沖泡前還需要進行溫杯燙壺的步驟。而沖泡時建議用高衝低斟的方式倒水和倒茶，以求保持茶葉的香氣與味道。 青茶沖泡水溫：100℃沸水(沖泡後需要加蓋) 青茶沖泡時間：非球型5秒；球型10秒(第1泡時間最短，沖泡到第5泡之後需適當延長沖泡時間) 青茶沖泡比例：茶葉8g：水120mL 青茶沖泡次數：7-8次

沖茶秘訣｜黑茶 黑茶在發酵和儲存的過程中有機會令茶葉氣味變質，因此處理黑茶時不但要提前醒茶，還建議將頭道茶棄飲，待第2泡時才飲用。而比起沖泡，老黑茶更建議以煮茶的方式處理，新茶則需要以完全滾燙的熱水沖泡，讓茶味可以充分地發揮。 黑茶常見品種: 普洱熟茶 安化黑茶 六堡茶 黑茶沖泡水温：100℃以上 黑茶沖泡時間：20秒(洗茶後第1泡) 黑茶沖泡比例：茶葉8g：水120mL 黑茶沖泡次數：10次