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2025-04-15 13:20:00

茶餐廳推介｜永香冰室/金華冰廳/嘉樂冰廳/澳牛　食西多士奶茶菠蘿油必到

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香港懷舊茶餐廳推介

香港懷舊茶餐廳推介

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有69年歷史的上環海安咖啡室早前結業，不少人都大感可惜，感歎香港的老字號茶餐廳慢慢消失。今次為大家精選永香冰室/金華冰廳/嘉樂冰廳/澳牛4間懷舊冰室或茶餐廳，食物及裝修非常復古，很有氣氛！

土瓜灣永香冰室

永香冰室開業於1959年，屹立超過半世紀，裝修、餐牌多年如一，電影《踏血尋梅》都曾到來取景。來到這裡，必定要留意它們的裝修，紙皮石地板、卡位、三葉吊扇等等都充滿懷舊氣氛。食物方面，價格相宜，西多士即叫即製，煎得香口，加上牛油和煉奶，簡單又美味。

永香冰室地址

土瓜灣炮仗街29號地下，港鐵土瓜灣站A出口, 步行約2分鐘

土瓜灣永香冰室卡位、三葉吊扇等等都充滿懷舊氣氛。網絡來源：instagram：ungugulala 永香冰室開業於1959年。網絡來源：instagram：girurunakiri 永香冰室餐牌（OpenRice圖片）

酥脆菠蘿油　金華冰廳

位於太子的老字號金華冰廳，有近48年歷史，客人以區內街坊為主，每逢午市時間特別熱鬧。招牌菜是出爐菠蘿油，菠蘿包外皮酥脆，麵包鬆軟，夾著牛油，獲獎無數，有全港第一名的美譽。

金華冰廳地址

太子弼街47號地舖（港鐵太子站B2出口, 步行約3分鐘）

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金華冰廳招牌菜是出爐菠蘿油。網絡來源：instagram：leicasimon 金華冰廳地址：太子弼街47號地舖。（OpenRice圖片） 金華冰廳餐牌。（OpenRice圖片）

荃灣老字號　嘉樂冰廳

嘉樂冰廳開業四十多年，一直深受街坊歡迎。店舖不大，以卡位為主，加上半開放式的水吧，很有舊冰室的復古感覺。必食蛋牛三文治，炒蛋滑溜，鹼牛肉足料，厚度近五吋，份量十足！另外阿華田脆脆是新產品，香濃阿華田加上特製朱古力脆脆，層次豐富。

嘉樂冰廳地址

荃灣新村街40B號地舖（港鐵荃灣西站 A1/ D 出口）

嘉樂冰廳名物蛋牛三文治。網絡來源：instagram：mr_mrs.food 嘉樂冰廳地址：荃灣新村街40B號地舖 嘉樂冰廳位置不多，要預留時間等候。

遊客熱點　澳洲牛奶公司

澳洲牛奶公司以「光速餐」聞名世界，曾被批評態度一般，近年卻被部份網民平反。不過到訪澳牛，最好想清楚食甚麼才入座，只因選擇極多。澳牛以炒蛋聞名，其嫩滑程度在香港不容易找到。此外，奶茶和咖啡亦是不少網民的心水之選。值得一提是澳牛的甜品是hidden gem，燉蛋和燉奶都引來不少人慕名而來。澳洲牛奶公司不只是香港速食文化的代表，亦是外國遊客感受香港文化衝擊的好去處。

澳洲牛奶公司地址

佐敦白加士街47-49號地舖（佐敦站 C2 出口, 步行約2分鐘）

澳洲牛奶公司炒蛋嫩滑。 到澳洲牛奶公司食「光速餐」，不少人會叫叉燒通粉。 澳洲牛奶公司餐牌。

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