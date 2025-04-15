茶餐廳推介｜永香冰室/金華冰廳/嘉樂冰廳/澳牛　食西多士奶茶菠蘿油必到

有69年歷史的上環海安咖啡室早前結業，不少人都大感可惜，感歎香港的老字號茶餐廳慢慢消失。今次為大家精選永香冰室/金華冰廳/嘉樂冰廳/澳牛4間懷舊冰室或茶餐廳，食物及裝修非常復古，很有氣氛！

土瓜灣永香冰室

永香冰室開業於1959年，屹立超過半世紀，裝修、餐牌多年如一，電影《踏血尋梅》都曾到來取景。來到這裡，必定要留意它們的裝修，紙皮石地板、卡位、三葉吊扇等等都充滿懷舊氣氛。食物方面，價格相宜，西多士即叫即製，煎得香口，加上牛油和煉奶，簡單又美味。

永香冰室地址

土瓜灣炮仗街29號地下，港鐵土瓜灣站A出口, 步行約2分鐘