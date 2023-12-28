荃新天地「百家祝福‧關愛荃城」同賀新春 戶外6米高大型許願樹/祥瑞百家布設計/龍躍千里利是封

2024年農曆新年期間荃新天地舉辦以「百家祝福‧關愛荃城」為主題的大型節慶活動，邀得有世界獅王之稱的百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社共同創作長達28米、以回收布料縫製的手工「百家布錦繡祥龍」，邀請百個來自不同文化、生活背景的家庭以祥龍許下來年祝願，傳遞共融訊息，並展示荃新天地對社區的關愛。這條「百家布錦繡祥龍」將於1月25日率先在荃新天地花園廣場隆重登場，並於1月27日起至2月25日於荃新天地1期中庭展出，把祥龍祝福帶進社區，寄予行運一條龍前程錦繡。 28 米全球首創「百家布錦繡祥龍」 龍作為十二生肖之中唯一存在於神話傳說的動物，象徵尊貴與吉祥。今個農曆新年，荃新天地希望與市民大眾分享龍年的福澤與美意，遂夥拍有世界獅王之稱的百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社攜手創作舉世矚目、全球首創的百家布龍紮作裝置「百家布錦繡祥龍」。祥龍全長28米，先由夏國璋龍獅團以傳統手紮技藝製作龍架，並由睿程製作社招聘的一班基層及少數族裔婦女以回收布料作原材料設計及縫紉百家布龍身。荃新天地同時贊助工作坊，讓一眾少數族裔及基層婦女學習縫紉技巧，部份婦女更參與是次「百家布錦繡祥龍」的製作。

揉合精湛手藝及現代設計 融合百家祝願 「百家布錦繡祥龍」以傳統手紮技藝為框架，並以百家布為主題，選用回收衣服布料作龍身材料，不但富環保精神，亦象徵集合各家各戶的祝福，更揉合了精湛傳統工藝及現代設計，意義深遠。其製造過程由本地及少數族裔婦女一同參與，推動了本地及少數族裔共融合作，亦為婦女們創造不一樣的培訓及工作體驗，促進了文化及社會共融。荃新天地更邀請100個來自不同文化、生活背景的本地及少數族裔家庭寫下來年祝願掛上龍身，一起創造歷史同時為龍年祈福，傳遞共融訊息。

兩大期間限定店 與您送舊迎「新」 荃新天地2期中庭亦化身成桃花庭園，引進期間限定店「玩。玩具交換所」，讓小朋友體驗不一樣的玩具店，教育他們透過以物易物方式將家中多出的玩具交換其他小朋友的玩具，從而學懂珍惜、減廢及分享；另設「裳。二手服飾義賣店」讓大家以親民價格購置優質二手衣物，收益不扣除成本將全數撥捐慈善機構，通過富意義的方式送舊迎新過好年。為了響應兩大期間限定店活動，荃新天地將於1月1日起在荃新天地2期禮賓處向公眾回收舊衣、玩具及書籍。荃新天地花園廣場同時亦會設置一棵6米高的大型許願樹，由大年初一起「盛放」，讓大家以慈善捐款方式換取百家祝願寶碟拋上許願樹，一同許下龍年誠摯心願，迎接新開始。

玩。玩具交換所 新年又到大掃除的時間，小朋友們定必有不少失寵玩具，「玩。玩具交換所」將由荃新天地與香港基督教青年會聯手，從社區收集大量狀況良好新淨的二手玩具，讓小朋友體驗不一樣的玩具店，教育他們學懂珍惜、減少浪費及與人分享的概念。玩具交換所更設有教育展板，介紹玩具銀行的理念及再生玩具的製法，拓闊小朋友對玩具的想像。 裳。二手服飾義賣店 除了小朋友要斷捨離玩具外，大人亦可趁大掃除的時間整理一些舊衣物，荃新天地將與二手衣物平台Retrovert合作，帶來「裳。二手服飾義賣店」，鼓勵大家成為舊衣物的新主人，展開它們的第二生命。店內的中古衣物都經過專人篩選，不但狀況良好，且款式合乎潮流，並劃一以大眾化的價格出售，收益不扣除成本將全數撥捐倡導扶貧的非政府組織香港社區組織協會，為舊衣賦予新的價值之餘亦為慈善出力。