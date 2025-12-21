荃新天地Winter Coffee Market冬日咖啡市集 匯聚14人氣品牌/黑膠唱片咖啡廳

聖誕氣氛席捲全城！荃新天地將於12月24日至28日舉辦「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」。除了集結14個人氣品牌及2間本地烘焙店外，更打造黑膠唱片咖啡廳，讓啡迷邊聽黑膠，邊細味精品咖啡。另外，訪客只須以AlipayHK 「同心‧助宏福」捐款HK$20，即可免費換領咖啡。

匯聚14個本地及海外品牌 市集雲集多個本地及海外品牌，當中包括一門町市場 — 咖啡沖沖子、Restation Place Coffee Workshop、賞念咖啡、ROR Coffee Roasters Roastery、Gadot Coffee、Coffee Omakase、Twins Coffee、the bathtub、啡佬、S.A.M Coffee、Minamoto Coffee 及TWIGGY COFFEE，盡情享受各款手沖咖啡、掛耳包、咖啡膠囊及主題聖誕禮盒。 想找些小甜點搭配咖啡？享樂烘培LY Bakery、Tokyo Bakery東京烘培及Godot Coffee聯乘的捌拾玖號同樣登陸市集。

台灣咖啡界重量級人物現身！ 兩位台灣咖啡界的重量級人物， GABEE. 創辦人林東源及YiYi液藝創辦人Chacha Tong將會現身市集。林東源曾於2025年榮獲世界盃咖啡烈酒大賽世界第三，而Chacha Tong曾擔任世界咖啡大師教練，培育多位國際賽事選手。他們將會帶來冠軍級烘焙咖啡及聖誕限定飲品「白色戀人」，啡迷必試！

設有 「黑膠唱片咖啡廳」 浪漫聖誕怎少得了音樂。市集特別打造「黑膠唱片咖啡廳」，無論是80、90年代精選、西方經典，以及聖誕應節歌曲。訪客都能隨意挑選不同種類的黑膠唱片，邊聽音樂，邊飲咖啡。 趣味 土耳其咖啡工作坊 商場同步推出土耳其咖啡工作坊和聖誕扭蛋活動。工作坊參加者可親手沖煮濃郁的土耳其咖啡，甚至體驗咖啡渣占卜環節。訪客於市集及及商場內的Lizto購買咖啡飲品，即可獲得扭蛋券，有機會贏取電影禮券、精選零食及節日小禮品。另外，訪客亦可以AlipayHK「同心‧助宏福」捐款HK$20，即可於活動期間免費換領咖啡一杯！ Citywalk 荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」 日期：12月24至28日 地點：荃新天地1期地下花園廣場 時間：12nn-9pm