
生活
2025-12-21 16:00:00

荃新天地Winter Coffee Market冬日咖啡市集 匯聚14人氣品牌/黑膠唱片咖啡廳

聖誕氣氛席捲全城！荃新天地將於1224日至28日舉辦「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」。除了集結14個人氣品牌及2間本地烘焙店外，更打造黑膠唱片咖啡廳，讓啡迷邊聽黑膠，邊細味精品咖啡。另外，訪客只須以AlipayHK 「同心‧助宏福」捐款HK$20，即可免費換領咖啡。

荃新天地將於12月24日至28日舉辦「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」。

荃新天地將於12月24日至28日舉辦「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」。

匯聚14個本地及海外品牌

市集雲集多個本地及海外品牌，當中包括一門町市場  咖啡沖沖子、Restation Place Coffee Workshop、賞念咖啡、ROR Coffee Roasters RoasteryGadot CoffeeCoffee OmakaseTwins Coffeethe bathtub、啡佬、S.A.M CoffeeMinamoto Coffee TWIGGY COFFEE，盡情享受各款手沖咖啡、掛耳包、咖啡膠囊及主題聖誕禮盒。

想找些小甜點搭配咖啡？享樂烘培LY BakeryTokyo Bakery東京烘培及Godot Coffee聯乘的捌拾玖號同樣登陸市集。

Coffee Omakase Godot Coffee x 捌拾玖號 聖誔限定手工曲奇 MINAMOTO COFFEE Single-origin Chocolate Peanut Milk Miss J Square Coffee聖誕膠囊咖啡組合 ROR Coffee Roasters Roastery S.A.M.COFFEE_AND _TEA signture product The Bathtub 茶香咖啡系列 一門町市場 — 咖啡沖沖子 山渣梳打 香橙咖啡 醬香咖啡Sexy Coffee 貴州茅台鎮白酒Crossover

台灣咖啡界重量級人物現身！ 

兩位台灣咖啡界的重量級人物， GABEE. 創辦人林東源及YiYi液藝創辦人Chacha Tong將會現身市集。林東源曾於2025年榮獲世界盃咖啡烈酒大賽世界第三，而Chacha Tong曾擔任世界咖啡大師教練，培育多位國際賽事選手。他們將會帶來冠軍級烘焙咖啡及聖誕限定飲品「白色戀人」，啡迷必試！ 

GABEE. 創辦人林東源，擁有超過20年咖啡經驗，曾奪得台灣咖啡師大賽冠軍，並於 2025年榮獲世界盃咖啡烈酒大賽世界第三。他將帶來冠軍級烘焙咖啡，讓大家近距離感受專業級風味，體驗咖啡的層次與藝術。 YiYi 液藝創辦人 Chacha Tong，曾任世界咖啡競賽評審長，並擔任世界咖啡大師教練，培育多位國際賽事選手。她將於市集推出聖誕限定飲品〈白色戀人〉，靈感源自粉紫莫蘭迪色系，融合鳳梨萊姆酒、清酒、石榴汁與咖啡，打造如冬日光影般的夢幻香氣，限量供應，必成打卡焦點。

設有「黑膠唱片咖啡廳」

浪漫聖誕怎少得了音樂。市集特別打造「黑膠唱片咖啡廳」，無論是8090年代精選、西方經典，以及聖誕應節歌曲。訪客都能隨意挑選不同種類的黑膠唱片，邊聽音樂，邊飲咖啡。

趣味土耳其咖啡工作坊

商場同步推出土耳其咖啡工作坊和聖誕扭蛋活動。工作坊參加者可親手沖煮濃郁的土耳其咖啡，甚至體驗咖啡渣占卜環節。訪客於市集及及商場內的Lizto購買咖啡飲品，即可獲得扭蛋券，有機會贏取電影禮券、精選零食及節日小禮品。另外，訪客亦可以AlipayHK「同心‧助宏福」捐款HK$20，即可於活動期間免費換領咖啡一杯！

 

Citywalk荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」

日期：122428

地點：荃新天地1期地下花園廣場

時間：12nn-9pm

