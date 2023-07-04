荃灣千色匯及元朗千色匯「仲夏好賞禮」 消費滿額即享高達$350商場購物電子禮券

翹首以盼的第二期消費券將於7月16日派發，但夏日熱辣辣唔知去邊好？當然係去商場Shopping嘆冷氣！在新一輪消費券派發之前，荃灣千色匯及元朗千色匯就率先為市民大派消費獎賞，於6月16日至7月13日期間推出「仲夏好賞禮」，H‧COINS會員於荃灣千色匯或元朗千色匯以電子貨幣消費滿指定金額，並憑即日有效電子機印發票及交易存根正本親臨禮賓部#，即有機會換領最多高達$350商場購物電子禮券，多買多送，送完即止！

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荃灣千色匯及元朗千色匯集人氣餐飲、潮流時裝、美容護理、家居百貨等各式商戶於一身，貨品包羅萬有，必定是炎炎夏日的消閒好去處！在享受美饌及購物樂的同時，H‧COINS會員於商場消費滿指定金額，並憑最少2張及最多3張不同商戶發出之即日有效電子機印發票（每張電子機印發票最少$100），連同相符的電子貨幣付款交易存根正本，即有機會換領商場購物電子禮券，兼可賺取H‧COINS積分，優惠double up！

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