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2023-07-04 07:30:00

荃灣千色匯及元朗千色匯「仲夏好賞禮」 消費滿額即享高達$350商場購物電子禮券

資料由客戶提供

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翹首以盼的第二期消費券將於716日派發，但夏日熱辣辣唔知去邊好？當然係去商場Shopping嘆冷氣！在新一輪消費券派發之前，荃灣千色匯及元朗千色匯就率先為市民大派消費獎賞，於616日至713日期間推出「仲夏好賞禮」，HCOINS會員於荃灣千色匯或元朗千色匯以電子貨幣消費滿指定金額，並憑即日有效電子機印發票及交易存根正本親臨禮賓部#，即有機會換領最多高達$350商場購物電子禮券，多買多送，送完即止！

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荃灣千色匯及元朗千色匯集人氣餐飲、潮流時裝、美容護理、家居百貨等各式商戶於一身，貨品包羅萬有，必定是炎炎夏日的消閒好去處！在享受美饌及購物樂的同時，HCOINS會員於商場消費滿指定金額，並憑最少2張及最多3張不同商戶發出之即日有效電子機印發票（每張電子機印發票最少$100），連同相符的電子貨幣付款交易存根正本，即有機會換領商場購物電子禮券，兼可賺取HCOINS積分，優惠double up！

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荃灣千色匯及元朗千色匯「仲夏好賞禮」

推廣日期︰2023616日至713日（或換完即止）

換領時間︰12nn-10pm

換領地點︰元朗千色匯—地下禮賓部；荃灣千色匯—11樓禮賓部

獎賞
HCOINS會員
以電子貨幣*即日消費
換領禮品
獎賞一 $1,300或以上 1$100購物電子禮券
獎賞二 $2,600或以上 合共$250購物電子禮券

（包括2$100購物電子禮券及1$50購物電子禮券）

^每名會員每日最多換領獎賞一及二各1次；推廣期內每名會員最多換領獎賞一及二各5 

#會員必需親身帶同即日合資格有效電子機印發票，連同相符的正本電子貨幣付款交易存根親臨禮賓部方可進行換領

*電子貨幣包括：信用卡、易辦事、借記卡、微信支付、雲閃付、銀聯閃付、八達通、支付寶、Visa payWaveApple Pay Google PaySamsung PayTap & Go拍住賞、TNG WalletBoC PayHSBC Reward+OmyCardTFPayPAYMEHKTVpayAtomepace. 及任何恒基地產旗下商場不時認可的電子貨

所有獎賞回贈名額有限，先到先得，換完即止。優惠受條款及細則約束。

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