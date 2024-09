荃灣好去處｜姆明小美主題Pinkoi SPACE快閃店 近100款聯乘商品 送限量貼紙

荃灣姆明小美主題Pinkoi SPACE快閃店

今次Pinkoi SPACE快閃店以可愛搞怪的小美 (Little My) 為主題,特設姆明小美拍照區及快閃店限定商品。現場只需購物滿指定金額,即可獲贈多款獨家禮品,包括 Little My Tea Party 二合一咕𠱸被* 、Little My Tea Party 網袋*、Little My Tea Party 多用途布袋* !(*商品數量有限,送完即止,優惠受條款及細則約束。)

另外,Mastercard 持卡人在活動期間現場購物滿 HK$250,並通過 Pinkoi Pay 使用已綁定的Mastercard 卡付款,即可專享全單減 HK$40 優惠*!(*使用數量有限,優惠額滿即止)。現場更首次販售 Pinkoi x Moomin 超過 30 個來自港、日、台等地的聯乘企劃設計好物。包括香港唯一冷熱水壺經典品牌駱駝牌 CAMEL 推出三款獨家限定姆明 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶,全由香港匠人製作。以及今年成立 75 週年的香港家品代表紅 A 推出微波爐午餐盒、雙層杯、花盆等一系列姆明家具等生活用品及時尚可愛飾品。