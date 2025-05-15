荃灣廣場人寵家居購物折 $1搶OGAWA座墊/律動儀/3D溫熱按摩枕

踏入初夏，不妨為家中增添各種人寵家品。荃灣廣場半年一度的「人寵家居購物折」將於5月16日起至6月22日期間舉辦。今年只要於指定商戶消費滿指定金額，即送$200一田優惠劵組合，甚至能以$1入手價值高達$2500的家品！同場的一田春日購物賞亦同步開始，顧客可隨意挑選低至2折的過萬件生活好物。今年一田購物賞更增設「35週年$35/35折感謝專區」，以超低價$35帶走商品。

$1入手OGAWA 按摩座墊

荃灣廣場再次舉辦「人寵家居購物折」，為各位奴才帶來超多優惠商品，當中涵蓋家居用品、寵物用品及電器等，滿足不同顧客需要。今年只要於場內指定商戶最低消費滿$2500，即可獲贈合共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合。顧客甚至有機會以$1至入手價值高達$2500的名牌家品，包括OGAWA叻叻鬆（至尊版）一體式按摩座墊及OGAWA舒體美形律動儀等。

場內多間商戶同時推出一系列超荀優惠。焦點優惠包括：以$10入手AIRLAND雅蘭枕頭套2個、$9帶走Akusa貓罐頭及Simmons睡枕買一送一。