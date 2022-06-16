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2022-06-16 20:28:28

荃灣廣場父親節限定賞及6月好賞消費

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荃灣廣場精選多款父親節餐飲及時尚飾品優惠，讓子女在這裡過一個寵爸的父親節。

荃灣廣場精選多款父親節餐飲及時尚飾品優惠，讓子女在這裡過一個寵爸的父親節。

一眾乖仔乖女6月最大任務必然是與含辛茹苦養大子女的爸爸慶祝父親節！適逢父親節將至，新鴻基地產旗下荃灣廣場特於6月為大家搜羅一系列父親節餐飲及購物禮遇，囊括餐飲美食、甜點輕食、影音器材、眼鏡飾品、精品及生活百貨等範疇，同時精心為大家準備了父親節限定賞，同場更加推6月好賞消費，讓大家先與爸爸挑選父親節禮物，再安坐餐廳品嚐佳餚美食，一站式慶祝父親節！

 

 

6月父親節限定賞及精彩禮遇    一站式買禮物食飯慶祝

父親為家庭默默付出，平日辛勞工作，作為子女，當然要於父親節好好報答他！荃灣廣場為大家精心準備了父親節限定賞，凡於618日及19日於餐飲食肆消費滿HK$500即賞你Crostini咖啡1杯！除此以外，亦為大家搜羅了父親節限定餐飲及精選禮物，商戶包括新開幕的日本過江龍吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」及甜品店「TOKYO DOLCI」、高質日式和牛燒肉放題「和牛燒肉一郎」、最適合打卡火鍋店「香江花月」，家庭聚餐中菜「美中‧鴨子」、大人小孩為之瘋狂的「玩具站」等等，與爸爸過盡興的一天！

餐飲美食│牛カツ京都勝牛 餐飲美食│上海姥姥 父親節限定菜式「干燒蝦球」(只限18 – 19/6) 餐飲美食│The Spaghetti House於18 – 19/6凡作任何堂食惠顧，免費贈送冷/熱咖啡(原價: $38-52)給父親。 餐飲美食│壽司郎 6月期間限定松阪和牛 餐飲美食│和牛燒肉一郎 餐飲美食│香江花月 餐飲美食│B.O.T.H by Texas Burger慢煮煙燻美國有骨牛小排 餐飲美食│莆田 推出雙親節及蟶霸優惠套餐 餐飲美食│美中‧鴨子 甜點輕食│TOKYO DOLCI Special Creations 特色雪糕 甜點輕食│Crostini 非凡爸爸 ($328) 甜點輕食│La Famille 榛果炭燒咖啡($370/ 1磅) 精選禮物│AOJO 雙樑多邊形大框連1.60薄鏡片 價錢：$849 精選禮物│玩具站 TOMICA合金車 價錢：$39.9至$44.9 (長車除外) 精選禮物│玩具站 TOMICA合金車 價錢：$39.9至$44.9 (長車除外) 精選禮物│City Chain Solvil et Titus Saber計時石英尼龍錶帶腕錶 ($1,880)

6月好賞消費 家居、時尚、餐飲贈券全方位滿足你需要

6月好賞消費」現已開鑼，賞你家居、時尚、餐飲及商場電子贈券，無論想置入家居新品轉換一下心情、購入時尚單品迎夏日，抑或約三五知己小聚共晉晚餐均可，今個6月，只「賞」你盡情消費！

 

6月好賞消費詳情：

於潮流服飾或運動服裝商戶消費滿HK$1,000* HK$80商場電子贈券

HK$50時尚生活電子贈券1+ HK$30餐飲贈券1張）

於任何商戶消費滿HK$3,000^ HK$150商場電子贈券

HK$100家居佈置電子贈券1+ HK$50時尚生活電子贈券1張）

 

父親節限定賞詳情：

日期：618日至619

時間：上午10時至下午10

地點：L3中心

詳情：於餐飲食肆消費滿HK$500即賞你Crostini咖啡1

 

6月好賞消費詳情：

日期：即日起至630

時間：上午10時至下午10

地點：L3中心

詳情：

於潮流服飾/ 運動服裝商戶消費滿HK$1,000HK$80商場電子贈券

HK$50時尚生活電子贈券1+ HK$30餐飲贈券1張）

於任何商戶消費滿HK$3,000 HK$150商場電子贈券

HK$100家居佈置電子贈券1+ HK$50時尚生活電子贈券1張）

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