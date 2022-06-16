荃灣廣場父親節限定賞及6月好賞消費

一眾乖仔乖女6月最大任務必然是與含辛茹苦養大子女的爸爸慶祝父親節！適逢父親節將至，新鴻基地產旗下荃灣廣場特於6月為大家搜羅一系列父親節餐飲及購物禮遇，囊括餐飲美食、甜點輕食、影音器材、眼鏡飾品、精品及生活百貨等範疇，同時精心為大家準備了父親節限定賞，同場更加推6月好賞消費，讓大家先與爸爸挑選父親節禮物，再安坐餐廳品嚐佳餚美食，一站式慶祝父親節！

6 月父親節限定賞及精彩禮遇 一站式買禮物食飯慶祝

父親為家庭默默付出，平日辛勞工作，作為子女，當然要於父親節好好報答他！荃灣廣場為大家精心準備了父親節限定賞，凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿HK$500即賞你Crostini咖啡1杯！除此以外，亦為大家搜羅了父親節限定餐飲及精選禮物，商戶包括新開幕的日本過江龍吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」及甜品店「TOKYO DOLCI」、高質日式和牛燒肉放題「和牛燒肉一郎」、最適合打卡火鍋店「香江花月」，家庭聚餐中菜「美中‧鴨子」、大人小孩為之瘋狂的「玩具站」等等，與爸爸過盡興的一天！