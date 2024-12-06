荃灣西如心酒店│「如」中菜廳新總廚新菜單 $888食盡鮑參肚

荃灣西如心酒店「如」中菜廳，是新界西罕有的精緻創新型中菜廳，為求力臻完美，更找來本地頂尖粵菜名廚黃偉成師傅為新任行政總廚。黃師傅曾在多家知名酒店擔任要職，包括香港W的中菜行政總廚及香港君悅酒店的宴會中菜行政總廚，擁有近38年經驗。黃師傅熱愛本地文化，亦影響了他的菜式風格，他認為食材的選擇不僅是味道的體現，更是地方文化的延續。他表示：「在『如』中菜廳，我將傳統粵菜與創新理念相結合，糅合地道滋味，為大家帶來既熟悉又驚喜的味覺體驗。」

黃偉成總廚鮮味饗宴

鮮味饗宴一共有六道菜，整個菜單一氣呵成。先以一道精緻的前菜三重奏開場，包括花雕醉鮑魚、海苔蟹粉脆藕餅和桂花蜜汁香煎金蠔，口感豐富多樣，以花雕醉鮑魚最為突出，一啖入魂，而金蠔Size巨大，煎得甘香肥美。松茸螺頭瑤柱燉花膠，這道湯品融合了松茸的清香、螺頭的鮮美、瑤柱的鹹香和花膠的膠質，營養價值極高，花膠頭數亦絕不欺場，足見「如」的食材不惜工本。海鮮汁脆皮釀日本遼參，黃師傅的招牌菜之一，將日本遼參填滿豬肉蝦仁餡料，再以脆皮手法烹製，最後淋上鮮美的海鮮汁，香脆又爽口，層次豐富分明。魚香茄子燴美國龍蝦非常創新，巧妙地將傳統地道的魚香茄子與美國龍蝦相結合，展現全新風味。梅菜帶子脆紅米飯。以鮮甜帶子和鹹香梅菜，再加入脆米提升口感，將炒飯昇華到精緻的層次。最後以一道創意甜品組合作結：黑糖桃膠薑汁奶凍配紫薯蜂巢香芒酥，既有傳統甜品的影子，又融入了時尚的創新元素，甜而不膩。