荃灣豬肉檔AK阿威首個代言 SKECHERS美國第一工作鞋系列 威威豬必買！

近日網上熱話一定非荃灣豬肉檔AK阿威莫屬，吸引不少家庭主婦慕名而來，買豬肉之餘，更與阿威打卡自拍。最近阿威終於有首個廣告代言！SKECHERS邀請
「荃灣鮮肉威威」親身體驗工作鞋系列，成為阿威首個合作的品牌！
作為豬肉檔店長的阿威，需要長時間站立，加上工作環境較濕滑，正正需要一對抗滑又舒適的工作鞋，除了為他帶來安心，減低意外發生的機會，更可以減低雙腳疲勞，讓愛戴他的粉絲更放心。SKECHERS特別邀請阿威穿着工作鞋系列在豬肉檔工作。
貼心粉絲曾送腳貼
豬肉檔店長阿威每星期工作六天，他坦言：「長時間站立雙腳有時都會倦，始終街市地面有時會比較濕滑，所以揀選工作鞋時，舒適和抗滑是首要條件。」而阿威對工作鞋讚不絕口，表示：「體驗咗一段時間，雙腳真係無咁攰，同埋每一步好似踩喺枕頭咁，好得意。前排有粉絲擔心我企得攰送咗啲足貼俾我，而家有咗工作鞋，佢地可以放心喇！」
於荃灣「鮮味」豬肉檔工作六年的阿威，每天凌晨5點半便回店準備，比同事足足早一小時，還會耐心跟街坊分享煲湯心得。阿威謙虛表示：「好開心，全靠『威威豬』的支持！我相信用心去做就係專業，喺街市嘅行業都唔例外！所以我地會着晒整齊制服務客人，而家連工作鞋都有專業裝備加持添，更加可以專心服務客人。」