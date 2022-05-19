荃灣豬肉檔AK阿威首個代言 SKECHERS美國第一工作鞋系列 威威豬必買！

近日網上熱話一定非荃灣豬肉檔AK阿威莫屬，吸引不少家庭主婦慕名而來，買豬肉之餘，更與阿威打卡自拍。最近阿威終於有首個廣告代言！SKECHERS邀請 「荃灣鮮肉威威」親身體驗工作鞋系列，成為阿威首個合作的品牌！

作為豬肉檔店長的阿威，需要長時間站立，加上工作環境較濕滑，正正需要一對抗滑又舒適的工作鞋，除了為他帶來安心，減低意外發生的機會，更可以減低雙腳疲勞，讓愛戴他的粉絲更放心。SKECHERS特別邀請阿威穿着工作鞋系列在豬肉檔工作。

貼心粉絲曾送腳貼 豬肉檔店長阿威每星期工作六天，他坦言：「長時間站立雙腳有時都會倦，始終街市地面有時會比較濕滑，所以揀選工作鞋時，舒適和抗滑是首要條件。」而阿威對工作鞋讚不絕口，表示：「體驗咗一段時間，雙腳真係無咁攰，同埋每一步好似踩喺枕頭咁，好得意。前排有粉絲擔心我企得攰送咗啲足貼俾我，而家有咗工作鞋，佢地可以放心喇！」