荒失失之中 笑看傳承與創新的火花

當傳統守護神遇上現代香港，會擦出怎樣的火花？合家歡舞台劇《荒失失門神》，將於12月12至14日，在葵青劇院演藝廳盛大公演，同場加映微電影《最佳路線》，展開一場笑中帶淚，「港味」濃濃的觀賞旅程。

在香港土生土長的有骨戲劇團總監李展鑾，帶領主創團隊構思這齣劇節奏明快、「抵死」幽默，配合連場歌舞的地道故事，訴說屬於香港不同世代的心聲。劇團更邀請到資深藝人何遠東一人分飾多角，施展渾身解數，為觀眾送上歡笑和感動。此外，更有數十位中、小、幼學生參與演出，一同體會該區的變遷。他們透過戲劇、歌舞、醒獅等跨媒體表演藝術元素，生動演繹給合傳統與創新的精神。

故事環繞一對被AI時代嚇到荒失失的門神，擔心世人遺忘他們，於是尋求改變，題材相當新鮮。話說回來，星座運程一直都是不少人生活的一部份，加上經典動畫《聖鬥士星矢》多年來的影響，香港人對遙遠的希臘神話從不陌生。然而，其實中華文化的「神祇故事」同樣精彩。從天后娘娘，到家家戶戶門前的黑白門神，這些昔日守護我們的神靈，又有誰曾走近他們的世界？他們其實也會寂寞，也會迷惘，也需要適應世界的變化。

香港——這個繁華的國際都市，曾經是漁民、農民、客家人、廣府人的家鄉。幾百年來，我們有人遠走他方，也有人選擇回歸。經歷風風雨雨，我們留給自己和下一代的，會是怎樣的香港？而青衣正是這香港故事的縮影——從昔日靜謐的小島，變成今天的交通樞紐與世界貨運中心；短短半個世紀，見證了我們如何在變遷中尋找方向，走向明天。