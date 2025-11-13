荒失失之中 笑看傳承與創新的火花

當傳統守護神遇上現代香港，會擦出怎樣的火花？合家歡舞台劇《荒失失門神》，將於12月12至14日，在葵青劇院演藝廳盛大公演，同場加映微電影《最佳路線》，展開一場笑中帶淚，「港味」濃濃的觀賞旅程。
在香港土生土長的有骨戲劇團總監李展鑾，帶領主創團隊構思這齣劇節奏明快、「抵死」幽默，配合連場歌舞的地道故事，訴說屬於香港不同世代的心聲。劇團更邀請到資深藝人何遠東一人分飾多角，施展渾身解數，為觀眾送上歡笑和感動。此外，更有數十位中、小、幼學生參與演出，一同體會該區的變遷。他們透過戲劇、歌舞、醒獅等跨媒體表演藝術元素，生動演繹給合傳統與創新的精神。
故事環繞一對被AI時代嚇到荒失失的門神，擔心世人遺忘他們，於是尋求改變，題材相當新鮮。話說回來，星座運程一直都是不少人生活的一部份，加上經典動畫《聖鬥士星矢》多年來的影響，香港人對遙遠的希臘神話從不陌生。然而，其實中華文化的「神祇故事」同樣精彩。從天后娘娘，到家家戶戶門前的黑白門神，這些昔日守護我們的神靈，又有誰曾走近他們的世界？他們其實也會寂寞，也會迷惘，也需要適應世界的變化。
香港——這個繁華的國際都市，曾經是漁民、農民、客家人、廣府人的家鄉。幾百年來，我們有人遠走他方，也有人選擇回歸。經歷風風雨雨，我們留給自己和下一代的，會是怎樣的香港？而青衣正是這香港故事的縮影——從昔日靜謐的小島，變成今天的交通樞紐與世界貨運中心；短短半個世紀，見證了我們如何在變遷中尋找方向，走向明天。
《荒失失門神》的創作靈感來自青衣客家原村的真人真事：年近半百的志誠移民回流，面對祖屋殘舊的對聯和一對門神，心裡掙扎：這間老房子，應該留還是棄？同時，他在加拿大長大的女兒，偶然看見一齣演繹「落難門神」的街頭劇，甚至發現外國同學對門神充滿好奇，又有甚麼體會？香港的神也好、人也罷，在劇中也遇到沖擊。紅白相間的聖誕老人、色彩繽紛的唐獅子，在這瞬息萬變的大都會裡，又要如何尋找自己的位置？
這是香港人的故事——有笑聲、有眼淚，也有一份對傳統與人情的溫柔守望，讓觀眾找到共鳴，看清自己。同場加映由中學生主演的微電影《最佳路線》，從年青人的角度看葵青區的新舊共融，兩齣作品產生微妙的呼應。
是次項目由民政事務總署、社區參與基金資助。合辦機構包括：葵青民政事務處、青衣鄉事委員會、青衣鄉事委員會社區基金、耀中幼教學院。協辦機構包括：新界青年聯會、香港傑出學生會、香港中華文化發展聯合會；承辦藝團為有骨戲。所有合辦和承辦機構均為慈善或非牟利團體，表演者超過一百人，約定大家親身走進葵青劇院，體會傳統與現代擦出的火花！
《荒失失門神》
監製 / 編劇：李展鑾
聯合編劇：關頌陽 鍾肇熙
導演：陳鈞鍵
日期／時間：
12.12 (Fri) 19:30
13.12 (Sat) 15:00, 19:45
14.12 (Sun) 11:00, 15:00
地點：葵青劇院演藝廳
票價：$200
現於城市售票網發售