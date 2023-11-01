荔枝角美食｜西班牙餐廳Rustico歎地道菜式 期間限定白松露美饌

以金秋風物意大利白松露入饌 有見時序入秋，總廚Javier特別從意大利阿爾巴地區（Alba）搜羅頂級白松露，匠心設計五款「白鑽」佳餚，精緻演繹菌中之王的奢華滋味。每道菜式均加入3至5克白松露，有感意猶未盡的賓客亦可自由為菜式加入額外的白松露，定價為每克$68。 經典的「水煮日本蛋及西班牙馬鈴薯」（$378，5克白松露），精選來自日本的有機雞蛋，蛋香濃郁，口感柔潤，與白松露的馥郁幽香相互交織，為馬鈴薯的樸實風味添上一抹貴氣。而「傳統奶油巴馬臣芝士意大利闊條麵」（$528，5克白松露）則體現地中海美食的靈魂；奶滑香濃的醬汁以蘑菇、牛油及巴馬臣芝士炮製而成，簡單襯托白松露的優雅細膩。 其餘誘人之選還有「布拉格水牛芝士及田園蔬菜沙律配胡桃油醋汁」（$428，5克白松露）、及「生牛肉薄片配曼徹格羊奶芝士、芝麻菜、黑橄欖及松子仁汁」（$488，5克白松露）。甜美動人的甜點選擇有「Rustico提拉米蘇泡泡」（$238，3克白松露），完美展現白松露的多造性。

在主菜方面，不容錯過之選有洋溢西班牙南岸風采的「脆炸新鮮時令海魚、鱈魚及小魷魚」（$168），酥脆的魚鮮教人難以抗拒，蘸上香蒜蛋黃醬、墨魚汁及香草青醬同享，更能提升鮮味層次；當中的香草青醬更是總廚Javier的心頭好，創作靈感源自他在加那利群島工作及生活的歲月。 西班牙的國民飯食同樣是總廚Javier的得意之作；大米作為飯食的靈魂，他特別從西班牙東北部的埃布羅三角洲搜羅優質短粒Bomba米，匠心設計「鴨肝、野菌及雞肉西班牙飯」（$328），米粒在吸收鴨肝及野菌精華後依然堅實飽滿，配上迷迭香及扁豆，令飯食的濃香層次更為出眾。而洋溢滿滿海洋鮮味的「特色西班牙紅蟹燉飯」（$558）更以原隻紅蟹入饌，霸氣展示燉飯色香味俱全的經典個性。 「特色西班牙燉雞配手切脆馬鈴薯」（$258）融會總廚在中美洲的廚藝經驗，將嫩滑鮮雞放入以洋蔥及秘製香料炮製而成的貝里斯風味湯品中燉煮，絕對是今個乍暖還寒的秋季的窩心之選。

與此同時，總廚Javier更為食客帶來兩款傳統西班牙甜點，包括「焦糖麵包布甸配青蘋果及榛子雪糕」（$75），當中添上一抹焦糖香的麵包布甸口感柔和鬆軟，與青蘋果的酸香及榛子的堅果香搭配得宜；及「巴斯克焦香芝士蛋糕配迷迭香雪糕」（$75），質樸的芝士蛋糕細滑動人，與散發淡淡香草風韻的雪糕無比匹配，充分表現他對巴斯克料理的偏愛。 除了一系列由Rustico新任總廚炮製的佳餚外，店內同時推出全新西班牙雞尾酒「Agua de Valencia」（$92）——此一被美譽為「瓦倫西亞之水」的特色雞尾酒以伏特加、琴酒及橙汁調配而成，果味清新，誠邀食客一同舉杯歡迎Javier的加盟。 為隆重其事，Rustico更推出八道菜的「總廚Javier嘗味菜單」，定價為$1,188（兩位用），將其拿手絕活傾囊而出。當中包括創意前菜如「西班牙白毛豬火腿配焦糖羊奶芝士串」、「士多啤梨羅勒西班牙一口凍湯」、「吞拿魚他他配日本雞蛋黃及脆多士」；地道湯品「西班牙冬季傳統伊比利亞黑毛豬火腿湯」。 豐盛主菜有「香煎刺身級帶子、慢煮牛面頰、血腸忌廉球配伊比利亞黑毛豬火腿、小蘿蔔及紅菜頭蓉」；主食選擇則有「澳洲深海小龍蝦及嫩香蒜西班牙飯」（另加$98）、「鴨肝、野菌及雞肉西班牙飯」、「炭燒7天乾熟成時令海魚」、「炭燒伊比利亞黑毛豬夾心肉」；菜單最後以「曼徹格羊奶芝士泡沫配迷迭香雪糕」及「朱古力香橙小吃」作結。