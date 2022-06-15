荔灣花園無印風家居 一家四口400呎安樂窩 靠地台床碌架床慳位

今次介紹的單位是荔枝角荔灣花園，單位面積不大，只有400多呎，戶主一家四口居住，以簡約無印風做主題，顏色及物料的配搭相當有質感。

圓弧形設計組合櫃 兼顧美觀與實用性

戶主趁最近樓市在疫情期間有輕微回落之際，把握機會入市置業，亦能夠住近家人居所，方便互相照應。然而在置業時已經花費了一大筆費用，裝修預算上比較吃緊，所以今次幫戶主做裝修設計的裝修師傅，亦盡量務實，能夠不用「大執」的地方，只是輕微翻新，慳錢裝修之餘亦能夠執靚單位。

戶主也希望把單位裝修到簡潔舒適即可，用色盡量用米白、米黃色和諧感較重的色調。客廳的電視櫃就用圓弧的設計，令組合櫃更有一體的感覺，視覺上更有柔和動感，亦有大量的收納空間，兼顧美觀及實用。上手業主裝修的假天花及及凹入式燈槽，保養良好，所以決定保留，從而節省一筆。

衣櫃廁所門用長虹玻璃 增加透光度

睡房的空間比較細，戶主又想有足夠的收納空間及沒太大壓迫感，衣櫃用長虹玻璃趟門增加透視感，以及訂造了地台床。兩個兒子的睡房就造了一張碌架床，原本打算是大家各有一張書桌，但空間有限，最終選擇將樓梯位變成收納櫃桶，以及造了一個衣櫃及書桌，出來的效果戶主亦十分滿意。

男戶主就比較著重廁所的裝修設計，廁所門就用了長虹玻璃門，令廁所及客廳的燈光能夠互相穿透，更加光猛；用圓鏡及文化石做磚牆，配襯出來的效果亦理想。

單位：荔枝角荔灣花園

面積：435平方呎

裝修費用：約40萬

施工期：約5個月

作者│好師傅（裝修設計配對平台）