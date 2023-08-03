荷花BB展2023優惠│記者率先一覽CP值高嬰幼兒好物

每年爸媽掃貨必到的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」大型荷花BB展又到啦！將於8月3至6日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。今年集合超過500個攤位，逾100,000種貨品，齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，為家長提供全面的購物集中地，優惠更低至三折，更有大量免費著數禮品換領，各位精明爸媽快點到場選購心水產品吧！

荷花 BB 展 2023 優惠 │ 荷花入學天書三本或以上享 7 折 再 加送 5KG 送貨換領券及幼兒識字卡 《幼稚園預備班》、《幼稚園精選》及《小學精選》等由專業人士執筆及審核的「入學天書」，不少家長都長備家中，不時做好攻略，以助子女將來能升讀心儀學校。這些叢書在BB展中更有不少折扣優惠──購買單本享9折；兩本享8折；三本或以上享7折。另外，購書三本或以上送5KG送貨換領券(名額共150個)；滿$150以上送幼兒識字卡。 攤位：A01

荷花 BB 展 2023 優惠 │ 活得易益生菌購買 4 盒或以上低至 7 折 BB 的免疫系統尚未發展成熟，及早建立健康腸道微生態並提升免疫是維持健康的首要任務。來自瑞典、多達 258項臨床報告驗證，連醫生都推薦的專利活得易益生菌將會來到展覽，另有對抗BB濕敏問題的「活得易益生菌维口滴劑」及有效舒緩胃部不適的「活得易健胃益生菌」亦設有會場限定優惠。顧客凡於展覽期間，購買任何正價產品均可獲得8折優惠，購買 4 盒或以上，更可享正價7折優惠。另外，購物滿＄5,000，更可免費獲得西松屋全棉高密度無螢光白紗巾2包或Lion Bear防水兒童圍兜2條；而購物滿＄10,000，即可獲得Pyrex 18cm單柄鍋連蓋乙個，數量有限，送完即止。 攤位：1AC24

荷花 BB 展 2023 優惠 │ 日本人氣尿片品牌 nepia 推出 多重驚喜 優惠 妮飄Genki頂級柔軟及Whito極致親膚吸收嬰兒紙尿片及學習褲系列一直深受家長歡迎，今次BB展它們當然也帶來各種驚喜優惠、豐富贈品。買滿$500送價值高達$469贈品；買滿$1000送價值高達$869贈品；買滿$2000送價值高達$1538贈品；買滿$2500送價值高達$1988贈品，當中包括Genki紙尿片/學習褲單片裝、SPLAT成人牙膏、SPLAT兒童牙膏、3合1有機BB胚芽米、有機嬰幼兒紫菜(無添加鹽)、護眼SUPERCOOL提子汁、陽光QQ麵(甘筍)等。 而全新改版的Anpanman Genki! 麵包超人學習褲，換上了更可愛包裝之餘，優惠低至57折，實行多買多賞，例如於場內購買麵包超人學習褲任選尺碼滿指定金額，即額外加送精美麵包超人書包或益智玩具及學習褲等，讓大家度過更歡樂的親子時間；麵包超人學習褲M58款式則推出超抵買一送一優惠。另外，憑荷花優惠券前往該攤位，登記媽媽會並讚好Facebook專頁，可免費獲贈一片麵包超人Genki!或Genki!試用裝。 攤位：M04-M05

荷花 BB 展 2023 優惠 │同珍 甜醋豬腳薑 會場限定送 蠔油、 添丁甜醋、黑米醋、 手拉車 同珍甜醋豬腳薑（方便裝）已包含約2人份量的薑、蛋、豬腳及添丁甜醋，加熱後便可食用，是同珍專門為是次BB展推出的產品。鋁裝方便裝買兩件或以上，只需$60/袋。如未有煲薑醋經驗的家庭更可預訂，甜醋豬腳薑套餐或豬腳薑禮盒裝套餐，適合與親友分享添丁喜悅，送客自用皆宜，而且現購買豬腳薑套餐，更會贈送甜薑子，而添丁必備甜醋套餐，是以傳統古法釀造添丁甜醋及黑米醋，適合喜歡「自家製」豬腳薑的家庭預訂，BB展會場內只售$340。另外，在會場內購滿$1,000即送王字蠔油；購滿$1,500送添丁甜醋；購滿$2,000則送添丁甜醋及黑米醋；購滿$3,000送手拉車。 攤位：J23

荷花 BB 展 2023 優惠 │寶寶百味三款多功能果汁+ 多元活力營養沖劑套裝 只售$110 小孩保持營養充足，打好免疫力根基，自然不容易生病。以寶寶健康成長為首要目標的寶寶百味，推出了兒童多功能飲品，適合1至8歲小孩飲用，包括纖維「Supreme」水梨汁、護眼「Supercool」提子汁及免疫「Power up」蘋果汁，打造「Super Hero」戰隊。每位成員各有「健康之力量」，讓小孩從果汁中輕易補充各種所需營養，有助促進腸道蠕動、預防或舒緩便秘、幫助視力發展及提升基礎免疫力等，透過協調免疫信號，提高免疫系統對細菌及病毒入侵的防禦。他們更在會場推出了水梨汁、提子汁、蘋果汁及多元活力營養沖劑套裝，只售$110。另外，即場登記成為寶寶百味媽媽會會員，可免費獲得多元活力營養沖劑、3合1有機BB胚芽米試食裝、李錦記舊裝特級蠔油等。 攤位：ZA14-15

荷花 BB 展 2023 優惠 │ Baby J 天然寶寶麵及烏冬系列 全年最優惠 $100 任選 4 件 Baby J主打各種嬰幼兒營養食品，多年以來已推出各式各樣寶寶副食品或斷奶食品，例如天然寶寶麵、烏冬、意大利粉，寶寶肉鬆和粥等產品。每款產品均採用純天然材料，特別加入不同天然蔬菜或穀物，為每個階段的寶寶提供各種營養所需。而且，產品不含基因改造、防腐劑、人造色素和食物添加劑，令每位媽媽在應付挑食的孩子同時，確保孩子的成長健康。 攤位：ZA22-23